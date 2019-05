Massimo Riva Vive Storia del chitarrista morto a 36 anni che Vasco

Noleggio a lungo termine auto : da Alfa Romeo a Jeep - anche i privati usufruiscono del Massimo dei vantaggi : Le straordinarie formule di Noleggio a lungo termine auto consentono, anche ai privati, di godere di tutti i vantaggi di avere un’auto senza le preoccupazioni della proprietà A maggio esordisce la nuova campagna “Noleggio Chiaro” che attraverso il claim “Acquisto o Noleggio? Tutti e due” sintetizza perfettamente le caratteristiche del prodotto. Con “Noleggio Chiaro“, l’innovativa formula ...

"Cinno" - accanto a Vasco con furore e la chitarra tenuta da uno spago : la storia di Massimo Riva : Tante canzoni sono nate per caso, con la chitarra mi divertivo a canticchiare a Riva una storia vera, le parole spontanee uscivano da sole già canzone. Così sono nate Colpa d'Alfredo , Ti taglio la ...

È uscita la biografia di Massimo Riva - storico chitarrista di Vasco Rossi : Da ieri è disponibile presso tutte le librerie italiane "Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco", edito da Baldini+Castoldi. In queste pagine si possono leggere momenti molto intimi del chitarrista Massimo Riva, insieme ai ricordi degli amici che lo hanno conosciuto. La biografia di Massimo Riva Scritto dalla sorella Claudia Riva e curato dal giornalista Massimo Poggini, il libro racconta la storia del musicista ...

Quanto era rock la vita di Massimo Riva - chitarrista che con Vasco andava al massimo : Non ho mai sopportato le biografie musicali, sia perché mi annoiano le biografie in generale, sia perché non capisco niente di musica, e gli appassionati di rock duro e puro inorridiscono quando gli ...

Keita Baldé : “Daremo il Massimo per arrivare secondi” : L’attaccante dell’Inter, Keita Baldé, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rilasciando alcune importanti dichiarazioni alla vigilia della sfida alla Lazio: “L’obiettivo è continuare la corsa e provare a dare tutto per cercare di arrivare secondi, finché la matematica non ci fermerà noi cercheremo di ottenere il massimo. Ce la metteremo tutta per fare sempre di più“. Parla poi della Lazio, sua ex squadra: ...