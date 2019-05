Formula 1 – Verstappen di poche parole dopo le Fp2 a Barcellona | “non male oggi”

Formula 1 – Verstappen manda a quel paese Bottas durante le prime libere del Gp di Barcellona [VIDEO] : Valtteri Bottas fa arrabbiare Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: l’olandese della Red Bull manda a quel paese il pilota Mercedes Sono iniziate le prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per preparare al meglio la loro gara di domenica, sul circuito del Montmelò. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime battute: Max Verstappen ha infatti mandato ...

Formula 1 – Punto bonus per il giro veloce - Verstappen critico sulla novità del 2019 : “favorisce le squadre di punta” : Max Verstappen critica la novità introdotta nella stagione 2019 di Formula: ecco perchè il Punto bonus per il giro veloce non piace all’olandese della Red Bull La stagione 2019 di Formula 1 ha introdotto un’importante novità, quella del Punto bonus per il pilota più veloce in gara. Non tutti però hanno apprezzato questa novità, tra coloro che la criticano c’è anche Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha così ...

Formula 1 - Chris Horner mette le cose in chiaro : “Verstappen guiderà la Red Bull al 100% anche l’anno prossimo” : Il team principal della Red Bull ha blindato Max Verstappen, confermando che rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2020 Il contratto di Max Verstappen scade nel 2020, ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista della prossima stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha già preso informazioni sul pilota olandese, che ha ammesso di non avere avuto contatti con Wolff, nonostante le indiscrezioni trapelate per ...

Formula 1 – Il Gp d’Azerbaijan regala sensazioni positive a Verstappen : “cercheremo di migliorare ancora a Barcellona” : Le sensazioni di Max Verstappen dopo il quarto posto conquistato oggi al Gp d’Azerbaijan: le parole dell’olandese della Red Bull Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di ...

Formula 1 – Dalle speranze di podio al timore di Leclerc - Verstappen non ha dubbi : “Charles si unirà alla lotta” : Max Verstappen commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota olandese della Red Bull Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e un ‘incidentato’ ...

Formula 1 – Due Mercedes in prima fila - Vettel e Verstappen inseguono : la griglia di partenza del Gp di Baku : Valtteri Bottas precede Hamilton nella griglia di partenza del Gp di Baku, seconda fila invece per Vettel e Verstappen prima fila tutta Mercedes sulla griglia di partenza del Gp di Azerbaijan, Valtteri Bottas beffa proprio nei secondi finali il compagno di squadra Hamilton, piazzandosi davanti a tutti. Un grande risultato per le Frecce d’Argento, che domani dovranno guardarsi le spalle da Vettel e Verstappen, che scatteranno in ...

Formula 1 – Verstappen critico sulla pista di Baku e contento del motore : “funziona benissimo” : Max Verstappen commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: il pilota della Red Bull soddisfatto, ma non troppo Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. Dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...

Formula 1 - Verstappen spiazza tutti : “ridotto il gap dalla Mercedes - la Ferrari resta invece lontana” : Il pilota della Red Bull ha analizzato il gap con Mercedes e Ferrari, sottolineando come la Red Bull abbia ridotto sensibilmente quello con il team di Brackley Il ritardo della Red Bull da Ferrari e Mercedes resta, ma si assottiglia ogni giorno che passa. Ne è convinto Max Verstappen, felice per gli aggiornamenti portati a Baku dalla Honda, impegnata ad aumentare l’efficienza della power unit così come l’affidabilità. WANG ZHAO ...

Formula 1 - Verstappen sprona la Red Bull : “voglio essere competitivo anche sui circuiti senza rettilinei” : Il pilota olandese ha analizzato il suo avvio di Mondiale, sottolineando come si aspetti un miglioramento della Red Bull sui rettilinei Terzo posto nella classifica piloti dopo tre gare, è un buon avvio di stagione per Max Verstappen nonostante la Red Bull non sia al livello di Ferrari e Mercedes. Photo4/LaPresse Il pilota olandese però non si abbatte, provando a dar fondo a tutto il potenziale della sua monoposto, auspicando in tempi ...

Formula 1 – Verstappen analitico al termine del Gp della Cina : “non abbiamo sofferto con le gomme - ma…” : Max Verstappen analizza la sua gara al Gp della Cina: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del weekend in pista a Shanghai 75ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton: ancora una doppietta per la Mercedes, oggi nel Gp della Cina. Il britannico ha conquistato il gradino più alto del podio a Shanghai, seguito da Bottas e Vettel. Quarto posto invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle la Ferrari di Leclerc e la ...

Formula 1 – Durissimo duello tra Vettel e Verstappen - il tedesco ‘mette a posto’ il pilota della Red Bull [VIDEO] : Nel corso del ventesimo giro del Gp della Cina, Vettel si tiene con decisione la posizione dopo l’attacco di Verstappen Corpo a corpo tra Sebastian Vettel e Max Verstappen al ventesimo giro del Gp della Cina, il tedesco rischia di perdere la posizione a vantaggio dell’olandese, aggressivo al termine della penultima curva. Il pilota della Ferrari però non si fa sorprendere e, dopo aver fatto passare l’avversario, lo brucia ...

Formula 1 - GP Cina : le Mercedes rallentano le qualifiche - Verstappen sbotta : Un rallentamento evidente delle Mercedes nella preparazione al giro lanciato, l'ultimo, nella terza e decisiva terza sessione di qualifiche. E' quanto avvenuto nel finale a Shanghai , con Verstappen ...

Formula 1 – Furia Verstappen contro Vettel e le due Renault - team radio pazzesco : “sono solo dei segaioli…” [VIDEO] : team radio ai limiti della denuncia per Max Verstappen, che non ha usato mezzi termini nei confronti di Vettel e dei due piloti Renault Durissimo team radio di Max Verstappen durante la Q3 delle qualifiche del Gp della Cina, il pilota della Red Bull si è scagliato prima contro Vettel e poi nei confronti delle due Renault per averlo superato nel giro di lancio per l’ultimo tentativo. Una situazione che non solo non ha permesso a ...

Formula 1 – Furia Verstappen contro Vettel e i due piloti Renault - il team radio è pazzesco : “sono solo dei segaioli…” : team radio ai limiti della denuncia per Max Verstappen, che non ha usato mezzi termini nei confronti di Vettel e dei due piloti Renault Durissimo team radio di Max Verstappen durante la Q3 delle qualifiche del Gp della Cina, il pilota della Red Bull si è scagliato prima contro Vettel e poi nei confronti delle due Renault per averlo superato nel giro di lancio per l’ultimo tentativo. Una situazione che non solo non ha permesso a ...