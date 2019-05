Roma | Imer Omerovic e Senada Sejdovic | chi sono i bosniaci assegnatari della casa

Il Papa a sorpresa in un centro per malati di Alzheimer a Roma : Sono diverse anche le attività offerte: arte, musica, sport, lettura di libri, sono solo alcune delle attività che scandiscono la giornata dei residenti. 'La visita è stata vissuta da tutti come un ...

Alzheimer - a Roma il primo corso certificato per Operatori specializzati nell’assistenza di malati di demenza : D’ora in poi 600mila malati di Alzheimer in Italia potranno contare su uno strumento in più studiato per loro. Sta infatti per partire il primo corso per Operatori per malati di Alzheimer e di altre forme di demenza (Omad), certificato da Cepas, istituto italiano leader nella certificazione delle competenze e della formazione. A promuovere l’iniziativa l’associazione SOS Alzheimer che, assieme a Cepas, ha studiato un percorso ...