Migranti | medico di Lampedusa | Salvini vuole chiudere i porti anche alla Marina

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roberto Chifari IldiPietro Bartolo attacca il vicepremierdopo il comizio della Lega a Pesaro. Il titolare del Viminale ha dichiarato che non concederà l'autorizzazione allo sbarco della nave dellamilitare italiana La nave Cigala Fulgosi dellamilitare italiana ha soccorso in mare aperto 36a circa 75 chilometri dcosta libica. Nell'imbarcazione che stava affondando c'erano 36 persone, di cui 2 donne e 8 bambini, per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute e delle relative identità, in stretto coordinamento con il Viminale. Un intervento che il ministro dell'Interno Matteonon ha gradito e su cui ha chiesto chiarimenti. "Cosa ci fa una nostra imbarcazione in acque libiche? Ionon ne do, o si lavora tutti nella stessa direzione oppure non può esserci il ministro dell'Interno che ...

dinovelvet_1999 : Medico risarcito per le violenze subite al G8 di Genova: “I soldi di #salvini per salvare i migranti” - Osservatori… - elvielly : RT @summa57: @visionaria_io Salvini guiderà la destra in Europa, per batterlo vedo una sola lista #PD - Siamo europei (c’è lo sbarramento… - Aiyo07 : @EuroMasochismo Ogi stagione il mio medico di base cerca di vaccinarmi. La mia scusa di quest'anno è stata che, lav… -