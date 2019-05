L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste | dall’8 al 14 maggio

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’1 al 7 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari, bellicosi Ariete, deponete le armi, vi aspettano giornate da vincitori in tutto ciò che fate. È merito di Venere e Mercurio, che con la Luna nel segno vi regalano una tregua da Saturno e Plutone, pianeti che vi tormentano da tempo. Vi immagino sensuali come Rita Hayworth in «Gilda» quando si sfila il lungo guanto nero, ?e senza neppure beccarvi lo ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 24 aprile al primo maggio : ARIETETOROGEMELLICANCROLEONEVERGINEBILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIOPESCICari Gemelli, per voi sarà una buona settimana, dopo un periodo in cui siete stati in balia dell’umor nero. E voi, Capricorno, non perdetevi in sciocchezze come la mia pazza amica Daisy, che controlla i social e il cambio di stato su Whatsapp del suo amante ipotizzando tresche tra lui e presunte rivali: sapete qual è la prova schiacciante? Sono online in ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 17 al 23 aprile : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciChe belle giornate gloriose, cari Gemelli, sarebbe da annunciare urbi et orbi la vostra rinascita (grazie a Mercurio e Venere) suonando le campane a festa con l’entusiasmo di Quasimodo. Sarete affascinanti, brillanti in società, ben disposti all’amore, pure troppo. Se non fossi anch’io Gemelli vi invidierei. Unico neo, da lunedì sarete nervosetti come una carica ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 10 al 17 aprile : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Acquario, sesso e soldi. Non è il vostro momento più spirituale. Ma che importa, finché Marte vi dà la carica, meglio correre la cavallina, c’è sempre tempo per meditare o giocare a Burraco. Ecco il programma: mercoledì romantici, poi «lupo di Wall Street» e infine, per cacciare la noia, intreccerete Relazioni pericolose. Certo la marchesa di Merteuil e il ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 3 al 9 aprile : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Toro, è il risveglio della forza. Grazie alla Luna siete così concentrati su voi stessi da risultare implacabili come la spada laser di Obi-Wan Kenobi, che ricordo di aver visto al cinema con un tale che mi aveva invitata a trascorrere una serata romantica. Non ho mai più visto né lui né Star Wars. Non fate lo stesso errore, accontentate chi vi sta vicino: ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 27 marzo al 2 aprile : ARIETETOROGEMELLICANCROLEONEVERGINEBILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIOPESCICari Gemelli, lanciatevi. Fate come mia zia Carol, ottantenne vedova «consolabile» che si è bombardata di antidolorifici per uscire senza bastone con un bel signore conosciuto alle terme. Peccato che lui si sia presentato a cena con il cardiologo. In amore e nel lavoro vi aspettano tante sorprese. E qualche buccia di banana. Se volete sapere come ve la passerete ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 20 al 27 marzo : ARIETETOROGEMELLI?CANCRO?LEONEVERGINE?BILANCIASCORPIONESAGITTARIOCAPRICORNOACQUARIO?PESCICari Ariete, sono sbocciate le primule sul mio balcone e ho pensato a voi: ecco, dovreste essere così con il Sole nel segno. E invece a volte avete la grazia di Abatantuono quando urla «Viulenza!»,. Datevi una calmata, fate sport, o meglio ancora una maratona tra le lenzuola. E voi Gemelli, togliete il piede dal freno e liberatevi da quella sensazione «da ...

Branko settimanale : previsioni delL’oroscopo dal 18 al 22 marzo : Oroscopo della settimana di Branko: le previsioni dello zodiaco dal 18 al 22 marzo 2019 L’ultima settimana d’inverno sta per iniziare perciò, come sempre, sveliamo alcune indicazioni sull’oroscopo settimanale di Branko, con previsioni tratte dal suo libro dal titolo “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sul quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno: noi in questo pezzo, per ovvie ragioni, riportiamo ...