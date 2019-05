Formula 1 – Punto bonus per il giro veloce | Verstappen critico sulla novità del 2019

Formula 1 - Hamilton ‘smaschera’ la Ferrari : “sono velocissimi in rettilineo - ma conosco il loro punto debole” : Il pilota britannico ha parlato della Ferrari, provando ad individuare il punto debole della monoposto di Maranello Lewis Hamilton guida il Mondiale di Formula 1 dopo tre gare, ma il suo occhio è concentrato sulla Ferrari. La disparità di prestazioni non convince il britannico, che continua a monitorare le prestazioni delle due ‘Rosse’ con l’obiettivo di individuarne i punti deboli. photo4/Lapresse Interrogato sul ...

Probiotici in pediatria : a Roma si fa il punto su Formulazioni sicure e “su misura” per una medicina di precisione : Fa tappa a Roma venerdì 15 marzo il tour nazionale “Microbiota e intestino: un mondo nuovo e tutto da scoprire sin dalla nascita” rivolto a 1.000 pediatri per fare il punto sul ruolo del microbiota per la salute dell’organismo, sulle principali patologie intestinali in età pediatrica e sugli approcci terapeutici, a fronte anche dell’aiuto che si può trarre da un impiego corretto e mirato di Probiotici. L’evento si svolgerà presso il Courtyard by ...

Formula 1 - ufficiale : punto bonus per il giro più veloce : Insieme alla FIA ci siamo impegnati a valutare idee e soluzioni in grado di migliorare lo spettacolo pur mantenendo l'integrità del nostro sport. La reintroduzione di un punto per il pilota che fa il ...

Formula 1 - Un punto per il giro più veloce in gara : A partire dal Gran Premio dAustralia, il pilota che farà il giro più veloce durante la gara guadagnerà un punto aggiuntivo, a patto che questo si classifichi tra i primi dieci. Questa è la novità che è stata ratificata ufficialmente dal Consiglio Mondiale della Fia a pochi giorni dallinizio del Mondiale di F.1 2019.Ritorno al passato. Non è la prima volta che la Formula 1 assegna un punto aggiuntivo per il giro più veloce: è già successo dal ...