Armando Siri | il drammatico sfogo nel giorno della revoca | Perché sono sfinito

Cdm oggi - Armando Siri fuori dal Governo : Conte firma la revoca dell'incarico - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha adottato il decreto nei confronti dell'esponente leghista indagato dalla procura di Roma per corruzione. Salvini: "Fiducia nel premier, ma difendiamo Siri. Ora riforme". ...

Armando Siri interrogato dai pm : Il sottosegretario ha fornito ai magistrati dichiarazioni spontanee e una lunga serie di documenti. 'Mai ricevuto promesse né denaro'. E sottolinea di aver solo veicolato istanze di categoria

Dimissioni Armando Siri : Conte “decisione chiara - no a cuor leggero” : Dimissioni Armando Siri: Conte “decisione chiara, no a cuor leggero” Continua la pletora di dichiarazioni attorno alla vicenda Siri, sottosegretario al ministero delle infrastrutture. Uno degli uomini forti della Lega, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato sottoposto a forti pressioni sia mediatiche che politiche, ed è diventato suo malgrado il pomo della discordia all’interno dell’esecutivo. Di Maio da un ...

Cdm oggi - Armando Siri fuori dal Governo : Conte firma la revoca dell'incarico - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha adottato il decreto nei confronti dell'esponente leghista indagato dalla procura di Roma per corruzione. Salvini: "Fiducia nel premier, ma difendiamo Siri". Di Maio: "...

Armando Siri è stato rimosso dal governo : Il senatore leghista Armando Siri (foto: abio Cimaglia / LaPresse) L’ideatore della flat tax e senatore della Lega Armando Siri non fa più parte del governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha rimosso questa mattina dal suo incarico di sottosegretario alle Infrastrutture. La revoca dovrà ora essere ufficializzata con un decreto del presidente della Repubblica. Siri è stato allontanato dall’esecutivo perché è indagato ...

Armando Siri - il caso del sottosegretario in cinque punti : dall’indagine per corruzione alla revoca dell’incarico : Venti giorni. Tanto è durato il caso di Armando Siri. Il sottosegretario indagato per corruzione ha animato un corpo a corpo tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Tre settimane di dichiarazioni sempre più roventi tra le due forze di governo. Da una parte i pentastellati di Luigi Di Maio, che spingevano per le dimissioni. Dall’altra la Lega di Matteo Salvini, che invece si è schierata a difesa del suo sottosegretario. La svolta arriva il 2 ...

Luigi Di Maio - la grande menzogna dopo le dimissioni di Armando Siri : cosa sì'inventa il grillino : "Non sono qui per esultare", "non è una vittoria del Movimento 5 stelle", "è stato un Cdm tranquillo e sereno". Inizia con una serie di bugie il discorso di Luigi Di Maio in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri (e basta guardarlo in faccia per comprendere quanto lui stesso non creda a un

Giuseppe Conte - la vergogna forcaiola su Armando Siri : "Perché lo ho fatto fuori" : E pensare che un tempo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte insegnava diritto, era un avvocato, un uomo di legge. Oggi il premier si ritrova a ritirare le deleghe al sottosegretario leghista Armando Siri, colpevole solo di essere indagato per corruzione, dopo un'intercettazione tra terzi che p

I grillini cacciano Armando Siri : sconfitta la Lega di Matteo Salvini : I grillini cacciano un leghista. Il premier Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario Armando Siri, indagato dalla procura

Armando Siri - Giuseppe Conte ritira le deleghe : il piano per la vendetta di Matteo Salvini : Tutto come previsto: il premier grillino Giuseppe Conte con un decreto presentato in Consiglio dei ministri, ha ufficializzato la revoca dell’incarico ad Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione e al quale il ministro Danilo Toninelli aveva ritirato la delega alle Infrastrut

Armando Siri è stato rimosso dal governo : Dopo un lungo Consiglio dei ministri in cui la Lega ha tentato di difenderlo un'ultima volta, l'incarico del sottosegretario è stato revocato

Giulia Bongiorno - scontro in CdM con Giuseppe Conte su Armando Siri : la lezione di diritto : Il giorno della resa dei conti in Consiglio dei Ministri, dove al centro c'è il caso Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Il CdM, indice della tensione altissima su Lega e M5s, è iniziato con grande ritardo. Il premier Giuseppe Conte, sempre più sfacciatamente grillino,

DiMartedì - Marco Travaglio e lo sproloquio manettaro : insulti ad Armando Siri - fango su Matteo Salvini : Un Marco Travaglio sempre più con la bava alla bocca, quello che si palesa a DiMartedì di Giovanni Floris su La7. Siamo alla vigilia del CdM dove si deciderà sul futuro politico di Armando Siri, il leghista indagato per il quale i forcaioli grillini - Travaglio in testa - invocano manette da giorni.

Un posto nel Governo dopo le Europee : così Matteo Salvini convincerà Armando Siri a dimettersi : Il pressing del Movimento 5 Stelle e la posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "obbligano" Matteo Salvini a cedere su Armando Siri, fedelissimo ma soprattutto personaggio chiave nello scacchiere leghista. Ma il passo indietro sarà solo momentaneo: se ne riparlerà con il rimpasto di Governo, dopo le Elezioni Europee.Continua a leggere