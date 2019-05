TFA sostegno | elenchi ammessi prove scritte | aggiornamento del 6 maggio

TAR Lazio ammette allo scritto del TFA sostegno un primo gruppo di bocciati : Le graduatorie del TFA sostegno sono destinate ad ingrossarsi in quanto moltissimi docenti hanno aderito ai ricorsi presentati dai vari avvocati contro il requisito del voto minimo assegnato alla prova preselettiva. Nei giorni scorsi sono piovute centinaia di segnaLazioni di errori ed omissioni nei test che hanno viziato il risultato finale. Inevitabile dunque ricorso al TAR Lazio da parte degli esclusi. primo accoglimento cautelare La vicenda ...

Scuola - TFA sostegno : domani la ripetizione dei test preselettivi annullati : domani, lunedì 6 maggio, si svolgeranno i nuovi test di accesso ai percorsi di specializzazione per il Sostegno nelle Università in cui si è stati costretti a procedere con l’annullamento della prova preselettiva. Il Ministero dell’Istruzione lo ha stabilito attraverso il decreto rettorale pubblicato lo scorso 24 aprile. domani, 6 maggio, si ripetono i test preselettivi TFA Sostegno annullati in precedenza Presso l’Università ...

TFA sostegno : l'Università della Tuscia ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo scritto : Le prime prove scritte del corso di tirocinio formativo attivo sul sostegno si sono già svolte presso le università della Calabria, di Palermo del Salento, di Verona e Siena (in quest'ultimo ateneo la prova orale si terrà nel pomeriggio dal 6 all'11 maggio). Nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio, spazio agli scritti all'Università di Roma Tre, mentre in altri atenei bisognerà attendere i primi giorni della prossima settimana. Intanto ...

TFA sostegno : segnalate presunte irregolarità all’Università di Verona : Una nostra lettrice ci scrive per segnalarci alcune (presunte) irregolarità riguardante il TFA sostegno presso l’Università di Verona. Esse si sarebbero verificate nel corso delle famigerate prove preselettive per accedere al corso di studio. In pratica, si segnala precisamente che in due domande dei 60 quesiti sono state considerate esatte due alternative di risposte possibili, su cinque errori ben evidenti che l’ente ha commesso ...

TFA sostegno : elenchi ammessi prove scritte - aggiornamento del 3 maggio : Il test preselettivo del TFA sostegno si è concluso, anche se non senza critiche e polemiche. Il prossimo step è la pubblicazione da parte delle Università degli elenchi dei candidati che sono stati ammessi alla prova scritta. In questa pagina vi forniremo i link, aggiornati man mano che avverranno le pubblicazioni. In ogni caso, la pubblicazione ufficiale resta quella dell’Ateneo, e non questo elenco. Chi è ammesso alla prova scritta del ...

TFA sostegno 2019 : risultati prova scritta per province - come vederli : TFA sostegno 2019: risultati prova scritta per province, come vederli A metà aprile si sono svolti presso moltissimi atenei di tutta Italia i test preselettivi per l’accesso ai corsi di formazione per diventare docenti di sostegno. Già da qualche giorno sono disponibili nella sezione dedicata dei siti delle Università i risultati della prova. TFA sostegno 2019: risultati sui siti delle Università Così recita il decreto ministeriale ...

TFA sostegno : Test di Cassino viziato da due errori : Continuano a pervenire alla redazione numerose segnalazioni di errori nei Test alle prove preselettive del TFA sostegno IV ciclo. L’ultima, in ordine di tempo, descrive la situazione di grande caos vissuta all’Unicas che ha visto individuare la location alla Fiera di Roma a causa dell’ingente numero di partecipanti ai Test. Ci scrive il professor Nicola di Santo che segnala due anomalie potenzialmente in grado di invalidare la ...

TFA sostegno : le università - tra cui Molise e Salerno - pubblicano ammessi prova scritta : Nelle università della Calabria, di Palermo, Verona, Salento e Siena si sono già svolte le prove scritte del corso di tirocinio formativo attivo (Tfa) sostegno. Negli atenei del Molise e di Salerno, invece, in questi giorni sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi allo scritto. Nello specifico, l'istituto salernitano al momento ha diramato l'elenco solo in forma anonima, mentre le graduatorie nominative saranno disponibili dal 3 ...

TFA sostegno : elenchi ammessi prove scritte - aggiornamento del 30 aprile : Il test preselettivo del TFA sostegno si è concluso, anche se non senza critiche e polemiche. Il prossimo step è la pubblicazione da parte delle Università degli elenchi dei candidati che sono stati ammessi alla prova scritta. In questa pagina vi forniremo i link, aggiornati man mano che avverranno le pubblicazioni. In ogni caso, la pubblicazione ufficiale resta quella dell’Ateneo, e non questo elenco. Chi è ammesso alla prova scritta del ...

TFA sostegno : previste 300 ore di tirocinio : Oggi, lunedì 29 aprile, si stanno svolgendo le prove scritte del corso di specializzazione sul sostegno nelle università del Salento, di Verona e di Siena. Nelle altre università gli scritti inizieranno nel mese di maggio: si partirà all'ateneo Roma Tre il 3 maggio. I candidati, per superare lo scritto e accedere all'ultima prova ovvero quella orale, dovranno raggiungere il punteggio minimo di 21/30. Il superamento della prova orale permetterà ...

Scuola - TFA sostegno : ecco come si svolgeranno i corsi di specializzazione e i punteggi minimi : Non sono mancate le polemiche in questa fase iniziale del TFA sostegno, con le prove preselettive che hanno generato malumore e scontento tra moltissimi candidati in diverse sedi d’Italia. Le prove scritte sono state già avviate anche se la maggior parte delle prove si svolgeranno tra la prima e la seconda settimana di maggio. Tfa sostegno, ecco come si svolgerà il corso di specializzazione e i punteggi di valutazione Per quanto ...