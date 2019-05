Kylie Jenner vorrebbe restare di nuovo incinta entro il prossimo anno

Kylie Jenner vuole un altro figlio da Travis Scott e sa già se maschio o femmina : Con tanto di proposta hot su Instagram The post Kylie Jenner vuole un altro figlio da Travis Scott e sa già se maschio o femmina appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner manda in tilt Instagram col seno che esplode dal sexy abito animalier : Look super sexy per Kylie Jenner , la multimilionaria sorellastra di Kim Kardashian che su Instagram ha pubblicato una sensuale gallery di sue foto in bianco e nero che sembrano ispirate alle campagne ...

Kylie Jenner hot con il compagno al mare : Sul profilo Instagram di Kylie Jenner sono apparsi in queste ore due scatti super sexy. La più giovane del clan Kardashian è ritratta con un bikini mozzafiato in piscina in compagnia del padre di sua ...

Kendall Jenner che trolla Kylie per le ultime sexy foto con Travis Scott è LOL : Con una domanda che ti sarai fatto anche tu The post Kendall Jenner che trolla Kylie per le ultime sexy foto con Travis Scott è LOL appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Travis Scott avrebbero “guarito” la loro relazione con una vacanza di famiglia : Dopo i rumors sulla presunta infedeltà di lui The post Kylie Jenner e Travis Scott avrebbero “guarito” la loro relazione con una vacanza di famiglia appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner si mostra in latex e parla della figlia : Kylie Jenner protagonista di uno shooting fotografico per il magazine Interview , dove posa indossando abiti dai tagli particolari, che sottolineano le sue forme e l'incredibile sensualità. La giovane ...

Kylie Jenner difende il suo titolo di giovane miliardaria : Kylie Jenner è stata incoronata da Forbes come la più giovane miliardaria , battendo anche l'inventore di Facebook Mark Zuckerberg, che ottenne il titolo a ventitré anni, contro i ventuno della ...

Kylie Jenner ha “rinunciato” a Jordyn Woods - l’amicizia è completamente finita : finita The post Kylie Jenner ha “rinunciato” a Jordyn Woods, l’amicizia è completamente finita appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner vorrebbe un “circolo più grande di amicizie” - dopo il dramma Jordyn Woods : Un aggiornamento sulla situazione Kylie-Jordyn The post Kylie Jenner vorrebbe un “circolo più grande di amicizie”, dopo il dramma Jordyn Woods appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : 'Volevo chiamare mia figlia Rose - ora mangio più sano e sono felice' : Kylie Jenner, star dei reality show e da poco la più giovane miliardaria del mondo grazie alla sua società di make up "Kyliecosmetics", è andata live su Instagram durante una sessione di trucco e parrucco con il suo make up artist Ariel (makeupbyariel su Instagram) e il parrucchiere Jesus Guerrero. Nella live ha deciso di rispondere alle domande dei fan e aprirsi con loro. Stormi stava per essere chiamata Rose Kylie ha rivelato che inizialmente ...

Kylie Jenner : Stormi è stata a tanto così dall’avere un nome molto più classico : La star ha rivelato come la voleva chiamare all'inizio The post Kylie Jenner: Stormi è stata a tanto così dall’avere un nome molto più classico appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner mostra il suo lato b perfetto e sfida la sorella Kim Kardashian : Impegnata a promuovere la sua linea beauty con una serie di scatti pubblicitari molto eleganti, Kylie Jenner non dimentica di avere anche una vita mondana così, ieri sera, mentre è ancora in crisi con ...

Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di ricostruire la loro amicizia : Riusciranno a lasciarsi il dramma alle spalle? The post Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di ricostruire la loro amicizia appeared first on News Mtv Italia.