Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02 05

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con un recall della litigata tra Armando e Michele con la partecipazione (non) straordinaria di Barbara. Ora l’atmosfera è più rilassata, Tina, forse approfittando della mezza baraonda, si è ritirata dietro le quinte a fare merenda. In studio si parla di “chi è uscito con chi”: Simona col quarantasettenne Massimiliano il quale, nonostante sottolinei che è una donna ricca di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con una Tina particolarmente vivace: la bionda opinionista grida al complotto, dice di avercela con i cameramen perché secondo lei usano dei filtri speciali per “migliorare” Gemma facendola ringiovanire come per magia, mentre nei suoi riguardi non è riservato lo stesso trattamento di favore: “Maria sembro sempre goffa! Io dal vivo non sono così!”, quest’ultima le spiega che a volte si ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si riparte da Stefano e Barbara al centro dello studio, si discuteva dell’atteggiamento del primo, piuttosto attivo nei confronti delle esponenti del parterre femminile, ma sempre attento nel precisare che si tratta di semplice amicizia. In realtà, da quello che racconta Simona, nei messaggi inviatele mentre lei era a cena con Daniele, sembrava quasi geloso ma lui nega che sia ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte dalle immagini del finale della puntata di ieri, l’esterna di Giulia e Giulio nella quale lui tenta più volte di baciare la tronista, ma senza successo. Oggi in studio Giulia dice di essere stata bene con lui e, rispetto al bacio non dato, specifica che forse il ragazzo dovrà corteggiarla ancora un po’ perché ciò accada. La prima esterna del giorno è quella tra Giulia ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/04 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si apre con Maria che parla di una puntata particolare: invece del consueto ingresso dei tronisti si parte con quello delle corteggiatrici di Andrea: Natalia, Giorgia, Muriel e Klaudia. Così ha deciso la conduttrice dopo aver visto quanto successo in quei due giorni nei quali il tronista è rimasto nella “casona” dietro gli studi, in attesa delle visite eventuali delle ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/04 : La puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne si apre con un recall relativo alla settimana scorsa, in evidenza l’esterna di Angela e Luca e la dura polemica tra le due troniste. Dopo il filmato l’ingresso in studio dei corteggiatori di Angela: Fabrizio, Alessio e Luca. La tronista questa settimana non ha voluto portare nessuno in esterna, delusa perché in occasione della lunga e spesso infuocata discussione con Giulia, durante la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 18/04 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi inizia, dopo l’ingresso dei tronisti con l’ingresso di un ex , amico e omonimo di Andrea, Andrea Damante, oggi ospite speciale. Dopo quattro chiacchiere di rito con quest’ultimo si passa al recall della settimana scorsa. Si inizia con il filmato di Andrea che, a fine puntata, va a cercare Muriel per un chiarimento, ma le cose si mettono subito male e finiscono peggio, con ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/04 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con Rocco al centro dello studio per ricevere due signore venute per conoscerlo. Le ammiratrici si chiamano Mara e Paola e dicono di essere entrambe rimaste molto colpite dall’ex corteggiatore di Gemma. Lui però, per sfortuna delle due, aveva da poco ballato con una nuova esponente del parterre femminile restandone colpito a sua volta: “Mi dispiace, sono due bellissime Donne, ma con lei ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne parte da Riccardo, Giovanni ed Elena al centro dello studio e dalle considerazioni del primo e di lei. Dopo essere usciti insieme hanno constatato che non c’è stato tra loro molto feeling e nessuno dei due è rimasto folgorato dall’altro, anzi, Riccardo, che ama essere apprezzato e corteggiato, ritiene di non piacere fisicamente ad Elena; lei non fa mistero di avere gusti difficili: “Per farmi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Maria e Tina che discutono di Gemma e dei suoi tanti corteggiatori di tutte le età. La conduttrice teme che la bionda opinionista ne dica una delle sue e mette in allerta gli operatori affinché tolgano l’audio quando serve, quindi il consueto recall nel quale si ripercorre la polemica tra Gemma e Stefano e i messaggi di quest’ultimo che avrebbero generato le fantasie della veterana ...

Game of Thrones 8 : Riassunto della 8x01 - l'arrivo della Madre dei draghi a Grande Inverno : La lunghissima attesa è finalmente terminata, infatti questa notte è andato in onda in lingua originale, il primo episodio dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade. La prima puntata è stata trasmessa alle 3 della scorsa notte e ci ha catapultato per l'ultima volta nell'Inverno più lungo che la serie abbia mai visto. I fan più temerari sono rimasti svegli tutta la notte, pur di non perdersi il primo episodio in diretta televisiva. Però ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 12/04 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi inizia da Andrea e le sue corteggiatrici con il recall della puntata di ieri, si prosegue con la riflessione di Giorgia, non pienamente convinta che lui non la stia frequentando al solo scopo di far ingelosire le altre. Andrea replica al riguardo, sottolineando che “se le altre pensano che Giorgia non mi piaccia si sbagliano di grosso!” e ora, rispondendo a Maria sulle sue preferenze per un ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 11/04 : La puntata di oggi del Trono Classico parte dalla vicenda di Teresa e Andrea: va in onda lo sfogo del corteggiatore, in lacrime, dopo essere tornato vanamente da lei, quindi il commento dell’ex tronista che ritiene poco concreto il discorso di Andrea e si mostra sfiduciata sul futuro. Andrea entra in studio. Dal suo aspetto più rilassato e sereno si intuisce che qualcosa è cambiato dall’ultima volta, dal suo racconto si ha la conferma che è ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/04 : Si riparte da Benny al centro dello studio per ricevere quattro signore venute a conoscerlo. Entrano Elisa, Jolanda, Catia e Silvana e cominciano a presentarsi. Alla fine Benny chiede a Elisa, romana di 66 anni, professione nonna, di restare, smentendo Tina che aveva pronosticato un veloce ritorno a casa per tutte e quattro. Quindi via al ballo per i due e per tutti quanti. Dopo le danze c’è Renato che dice di essere stato colpito da Catia, la ...