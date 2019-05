CorSport – Hamsik-Napoli | perché è esclusa l’ipotesi del clamoroso ritorno…

forzazzurri

(Di mercoledì 1 maggio 2019), Il Corriere dello Sport scrive sull’ipotesi del ritorno: Mareksta trovando non piche difficoltà di ambientamento al Dalian. Lo slovacco, in una dichiarazione rilasciata ieri, ha candidamente ammesso: “Vorrei parlare con i miei compagni ma non ci capiamo. Mi esprimo a gesti. Rispetto all’ Europa c’è una grande differenza: non mi sono mai trovato così in difficoltà”, ha detto l’ ex capitano azzurro, evidentemente in difficoltà nella sua nuova avventura iniziata a febbraio scorso, dopo 12 anni in maglia azzurraA tal proposito, l’ edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come siano praticamente nulle le possibilità di un ritorno di Marekal. Nonostante lo slovacco non riesca ad ambientarsi in Cina: “Di nostalgia, comunque, non parla: gli mancheranno i figli e la moglie, rimasti in Slovacchia (con ...

