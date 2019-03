Pronostici Serie A Quote e scommesse | Fiorentina favorita in casa contro i granata

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incertezza a Roma e Milano : Pronostici Serie A – Prende il via la 29^ giornata del campionato di Serie A. Anticipo del venerdì tra Chievo e Cagliari. Tre le sfide del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20.30 Inter-Lazio. Le altre gare di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo. L’Atalanta va in trasferta a ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : insidia Foggia per il Brescia : Pronostici Serie B – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie B, la giornata si apre con l’interessante match tra Cremonese e Verona. Piatto ricco il sabato, trasferta per il Benevento contro l’Ascoli, così come il Crotone sul Carpi in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il Palermo cerca punti per la promozione sul campo del Cosenza, Perugia e Salernitana davanti al pubblico amico ...

Pronostici Serie A - Roma-Napoli : successo dei partenopei a 2 - 36 : Archiviate le due belle vittorie dell'Italia contro la Finlandia e Liechtenstein, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, si gioca il 29° turno di Serie A. Numerose sono le gare interessanti, tra cui spicca il big match tra Roma e Napoli, con la vittoria esterna dei ragazzi allenati da Carlo Ancelotti quotata a 2,36 su PlanetWin365. Il successo dei partenopei è abbastanza probabile, in virtù di un momento non propriamente entusiasmante per i padroni ...

Pronostici Serie B - 29-30-31 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 30^ Giornata che si giocherà i giorni 29-30-31 Marzo 2019.Venerdi 29 Marzo anche la Serie B tornerà in campo con le partite valevoli per la 30^ Giornata. Sfide interessanti in testa alla classifica con Brescia e Palermo in piena lotta per il primato e distanti di un solo punto.Non è da meno la sfida per il terzo posto ed attenzione in zona retrocessione visto che ogni punto è ...

Pronostici Serie A - 29-30-31 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 29^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 29^ Giornata che si giocherà i giorni 29-30-31 Marzo 2019.Venerdi 29 Marzo 2019, si apriranno le danze della 29^ Giornata di Serie A, nella quale andranno in scena partite molto interessanti, soprattutto ai vertici della classifica vedi Roma-Napoli ed Inter-Lazio.Attenzione però anche in zona retrocessione dove solo il Chievo al momento, ha maggiori chance di poter retrocedere in Serie ...

Serie B - Pronostici del 30° turno : il Palermo favorito sul Cosenza : Il 29 marzo avrà inizio la 30a giornata del campionato di Serie B che vede una lotta accesa per la conquista delle prime due posizioni in classifica, che a fine campionato valgono la promozione diretta in Serie A. Il Brescia continua a mantenere il primato cercando di tenere distante il Palermo guidato da Roberto Stellone, che ha ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile battendo il Carpi in casa. Avvalendoci delle quotazioni di Planetwin ...

Serie A - Pronostici SPAL-Roma : secondo i bookmakers è improbabile la vittoria ferrarese : Stasera, sabato 16 marzo, ore 18:00 si giocherà l'anticipo di Serie A tra SPAL e Roma. Si tratta di una partita importantissima per entrambe le squadre. La Roma nell'ultima giornata ha infatti conquistato i punti necessari per tornare ad inseguire la quarta posizione. Posizione importantissima, dal momento che garantisce l'ingresso alla Champions League per l'anno prossimo. Inutile porsi però mire ancora più elevate, con la Juventus addirittura ...

Pronostici Serie A 28ª giornata : Milan favorito nel derby contro l'Inter : Non sono mai scontati i Pronostici in Serie A e non lo saranno nemmeno nella ventottesima giornata che si apre venerdì sera, 15 marzo, con l'anticipo Cagliari-Fiorentina. Dieci sfide appassionanti che mettono in palio dei punti d'oro per la classifica. Cerchiamo di capire quali sono le squadre favorite per la vittoria, dando uno sguardo alle quote dei bookmakers. Tutti i Pronostici di Serie A Cagliari-Fiorentina. È l'anticipo del venerdì di ...

Pronostici Serie A - le quote più interessanti del weekend : la vittoria della Roma è quotata a 1 - 87 : La Serie A è giunta al suo ventottesimo turno e i match stanno diventando sempre più decisivi al fine di conquistare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ed è proprio quando i match diventano maggiormente decisivi che spuntano le quote migliori come quella relativa alla vittoria del Cagliari in casa contro la Fiorentina. Cagliari-Fiorentina, il segno 1 è un'occasione ghiotta I sardi sono reduci da due vittorie di fila tra le mura amiche, ...

Pronostici Cagliari-Fiorentina - anticipo 28esima giornata Serie A : La partita tra Cagliari e Fiorentina è la prima della ventottesima giornata di Serie A e si giocherà questa sera alle ore 20:30 alla Sardegna Arena di Cagliari. Di seguito vi riportiamo le probabili formazioni, tutto quello che c'è da sapere su questo match e i Pronostici relativi alla partita in programma. Cagliari-Fiorentina questa sera alle 20:30 Il Cagliari allenato da Rolando Maran, nella 27esima giornata ha fallito la possibilità di ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Benevento deve tornare a vincere - il Verona cerca conferme : Pronostici Serie B – 29^ giornata di Serie B che si apre con il consueto anticipo di stasera tra Pescara e Cosenza. Domani quattro gare alle 15 e una alle 18 tra cui Benevento-Spezia, Livorno Salernitana e Verona-Ascoli. Domenica impegnate in casa Palermo e Venezia, che si sono scontrate nel posticipo di lunedì scorso, e il Crotone che alle 21 ospiterà il Lecce. Pronostici Serie B Benevento-SPEZIA 1 – Campani che si devono ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incognita derby : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 28^ giornata di Serie A con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Viola col dubbio Chiesa, isolani che puntano ad allungare sul terzultimo posto occupato dal Bologna. Domani tocca alla Roma, impegnata a Ferrara contro la Spal. I giallorossi vogliono vincere per avvicinarsi alle due milanesi, impegnate nel derby domenica sera. La Juventus gioca a Genova contro la squadra di Prandelli domenica alle 12.30 ...

Pronostici Serie B - 15-16-17 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 29^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 29^ Giornata che si giocherà i giorni 15-16-17 Marzo 2019.Domani sera la Serie B, aprirà le danze della 29^ Giornata nella quale, andranno in scena partite molto importanti vista la posta in palio non solo nelle zone alte, ma anche nelle zone basse. Teniamo sotto d’occhio naturalmente, Brescia e Palermo rispettivamente in prima e seconda posizione, ma distanti di soli 4 ...