Lazio | Caicedo prova il sorpasso su Correa Patric e Radu out

Lazio - Caicedo e Patric : la Champions parte dalla panchina : La rivincita dei gregari. Da isolati, derisi e contestati a preziose risorse per Inzaghi. Una rinascita in grande stile. Il capofila di questo bel ribaltone in casa Lazio è Patric Gabarron Gil, l'uomo ...

Lazio-Parma - dalle 15.00 La Diretta Inzaghi si affida a Caicedo : Lazio e Parma si affrontano oggi pomeriggio all'Olimpico in un match di capitale importanza per entrambe le formazioni: i biancocelesti infatti, che devono ancora recuperare una partita, vogliono ...

Lazio-Parma - le probabili formazioni : Caicedo parte titolare : LAZIO PARMA probabili formazioni – Tutto pronto per il match dell’Olimpico Lazio-Parma, valido per la 28° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Inzaghi e D’Aversa. Lazio Parma probabili formazioni Lazio-Parma, le scelte dei tecnici Nella Lazio di Simone Inzaghi Immobile non ci sarà contro il Parma causa squalifica. Largo quindi […] L'articolo Lazio-Parma, le probabili formazioni: Caicedo parte ...

La Lazio si agrappa a Caicedo - bomber porta fortuna : Nemmeno a gennaio gli hanno dato il congedo, torna così prezioso il soldato Caicedo. Arruolato dal generale Lotito: 'Cosa mi dite di Felipao? Ancora che è scarso?', urlava a squarciagola il presidente ...

Lazio-Parma - toccherà di nuovo alla coppia Correa-Caicedo : CORREA CAICEDO - Con la squalifica di Immobile, domenica sera contro il Parma toccherà di nuovo alla coppia Correa - Caicedo . Come riporta il Corriere dello Sport, servono i loro gol per tenere viva la rincorsa Champions. Il "tucu" che nell'ultimo periodo è tornato imprendibile, deve però segnare di più. L'argentino è infatti fermo a sole tre marcature ...

Fiorentina-Lazio - le probabili formazioni : ballottaggio Immobile-Caicedo : FIORENTINA LAZIO probabili formazioni – Tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Lazio, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Pioli e Inzaghi. Fiorentina Lazio probabili formazioni Fiorentina-Lazio, le scelte dei tecnici Nella Fiorentina Pioli dopo squalifiche e infortuni varipuò tornare alla sua classica difesa a 4 composta […] L'articolo Fiorentina-Lazio, le ...

Roma eliminata : tifoso sbeffeggia Totti con la maglia della Lazio - intanto Caicedo prende in giro sui social : Roma fuori dalla Champions League per mano del Porto, la Lazio esulta per l’eliminazione dei rivali La Roma è stata eliminata ieri dalla Champions League a seguito di una gara ricca di episodi controversi, su tutti il rigore non concesso per atterramento di Schick in area di rigore a pochi minuti dal termine. Lacrime amare per i giallorossi, a “sorridere” sportivamente parlando sono stati invece i tifosi laziali. Allo ...

Lazio - è Caicedo l'amuleto di Inzaghi : e spunta il retroscena di mercato... : Caicedo è l'amuleto di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, il gol decisivo nel derby gli è servito per lasciarsi alle spalle gli errori e le contestazioni. Contro la Roma è uscito dal campo con una vera e propria standing ovation del pubblico presente: ...

Lazio - la rivincita di Caicedo : Caicedo si è preso la Lazio . Il gol del derby lo ha definitivamente eletto idolo dei tifosi: come scrive il Corriere dello Sport , in estate il centravanti biancoceleste ha fatto di tutto per restare, convincendo Inzaghi e Lotito . E ora si è ripreso la sua rivincita contro chi lo criticava.

Derby social - gioia Lazio : 'Amami o faccio un Caicedo'. Bufera Roma : 'Vergognatevi' : 'Amami o faccio un Caicedo'. Hanno parafrasato la canzone di Coez, 'faccio un casino', i tifosi della Lazio per festeggiare sul web la vittoria nel Derby. La gioia per il 3-0 rifilato alla Roma dallo ...

Lazio : Caicedo & Cataldi - felicità è segnare un gol impossibile da dimenticare : Il grande libro del derby è pieno di storie incredibili. Storie che compaiono all'improvviso e diventano scenografie di film da vedere e rivedere. Piacere Caicedo e vi rendo felici. Piacere Cataldi e ...

Le pagelle della Lazio : Correa è uno spettacolo - eroico Caicedo : Questo derby è una sinfonia biancoceleste. Non c'è uno che sbagli lo spartito grazie alla grinta del direttore Inzaghi. STRAKOSHA 7,5. Si allunga e devia con le dita il rasoterra di Dzeko. Facili gli ...

Lazio-Roma 3-0 : Caicedo - Immobile e Cataldi per un derby a senso unico : La Lazio vince il derby di forza e di classe e ferma la corsa della Roma nella zona Champions. I biancocelesti passano subito in vantaggio, al 12', con Caicedo bravo nell'approfittare di una clamorosa ...