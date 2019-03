Clima | Costa all’Onu | “Sforzi per seguire le indicazioni della scienza”

Clima - Costa a Oni : “Sforzi per seguire le indicazioni della scienza” : “Alla Cop 24 in Polonia lo scorso dicembre abbiamo prodotto un insieme di regole per l’attuazione dell’accordo di Parigi che sono comuni, sufficientemente robuste, equilibrate e tarate sulle capacita’ e gli impegni nazionali di ciascuno, in linea con quanto ci eravamo prefissati. Ora, a nostro avviso, e’ assolutamente prioritario rivolgere tutti i nostri sforzi perche’ si assicuri l’elevazione ...

Quanto costa salvare il Clima : Roma, 15 mar., askanews, - Quanto costerà la 'decarbonizzazione' dell'economia, chiesta a gran voce dei giovani che oggi hanno scioperato a scuola e marciato per il clima in circa 1.700 manifestazioni in oltre 100 paesi del mondo? E chi pagherà quel costo? Sono domande ...

Moda sostenibile in costante crescita : Greta Thunberg e il suo sciopero per il Clima hanno un alleato : ... ovvero dalla richiesta di una Moda più verde da parte dei clienti, soprattutto dei più giovani, gli stessi che hanno deciso di scioperare in tutto il mondo per il clima . Il fatto che si tratti di ...

Clima - Ministro Costa : “Il Mediterraneo sia ponte di pace e tutela ambientale” : “Il Mar Mediterraneo sia un luogo di pace e un ponte tra le civiltà a partire dalla tutela ambientale“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, rivolgendosi alla direttrice esecutiva designata dell’Unep (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Ambiente) Inger Andersen, incontrata in una bilaterale a Nairobi, nell’ambito del summit Onu per l’ambiente Unea. “A dicembre ...

Ambiente - Costa : “A Nairobi parlerò di economia circolare e Clima” : A Nairobi “porterò il discorso sul marine litter, una battaglia che l’Italia sta portando avanti a livello nazionale, internazionale e che vuole portare a livello planetario; quello sull’economia circolare che in Africa è molto sentito; quello sui cambiamenti climatici, perché l’Africa è un Paese ‘delicato’ perché è il continente che emette meno anidride carbonica e gas climalteranti ma anche quello che soffre ...

Clima - il Ministro Costa parte per l’assemblea ONU di Nairobi : “grazie Presidente Mattarella - ce la metteremo tutta” : “Ce la metteremo tutta Presidente“. Cosi’ il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, commentando le parole del Presidente Mattarella a proposito dell’emergenza Clima. Oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa partira’ per Nairobi dove, dal 13 al 15 marzo, partecipera’ all’assemblea Unea (UN Environment Assembly), focalizzata sul ruolo dell’innovazione nel cambiamento delle scelte di ...

Ministro Costa : emergenza Clima e plastica non sono separate : Roma, 12 mar., askanews, - Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa partirà per Nairobi dove, da domani al 15 marzo, parteciperà all'assemblea Unea, UN Environment Assembly,, focalizzata sul ruolo dell'...

Clima - Costa : “Bene lo sciopero - parlerò con i giovani” : Lo sciopero per Clima, previsto per il 15 marzo prossimo, come il “friday for future”, il venerdì in cui si manifesta per sollecitare interventi governativi contro i cambiamenti Climatici “è un elemento di dialogo, i giovani ci danno idee nuove, cambia il paradigma ambientale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al question time alla Camera affermando che intende incontrare “come ministro i ...