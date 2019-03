Verona | per il nuovo stadio un progetto ispirato all’Arena

Congresso Famiglie Verona - polemiche per partecipazione di Blangiardo. Cgil Istat : “A rischio credibilità istituto” : Nel programma del discusso Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimo figura anche il nome di Giancarlo Blangiardo, il nuovo presidente dell’Istat fortemente voluto alla direzione dell’Istituto di Statistica dalla Lega. A discutere con lui in un panel dal tema “Protezione della vita e crisi demografica” ci saranno Simone Pillon, padre del controverso disegno di legge sulla riforma ...

Famiglia : Landini - 'a Verona per difesa libertà delle persone e dei diritti civili' : Verona, 27 mar. (AdnKronos) - Anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini insieme a tutta la segreteria confederale, sarà a Verona il prossimo 30 marzo per la manifestazione contro il Congresso Mondiale delle Famiglie, perchè “è importante – ha ricordato il leader della Cgil – affermar

Congresso delle famiglie a Verona - tre motivi per cui rappresenta un pericolo per le donne (e non solo) : Mancano pochi giorni all’apertura del Congresso Mondiale delle famiglie a Verona. Un Congresso fortemente contestato dalle attiviste di Non una di meno, che stanno organizzando una mobilitazione in città proprio dei giorni dell’incontro. Non si tratta di una contestazione retorica contestazione, ma profondamente giusta, perché questo evento rappresenta un reale pericolo per le donne (e non solo), oggi in Italia. Lo è per tre motivi. ...

Tlc : accordo Comune Verona - Tim e Agsm per sviluppo della 'Smart City' : Verona, 25 mar. (AdnKronos) - Verona sarà tra le prime città d’Italia ad avviare la sperimentazione dei servizi di nuova generazione “Smart and Interactive City”, basati sull’innovativa tecnologia NB-IoT (Narrowband-Internet of Things) e sul 5G, in grado di migliorare la qualità della vita dei citta

"Da donna vi spiego perché a Verona difenderemo il gentil sesso" : Maria Rachele Ruiu si era già fatta conoscere ai tempi del Family Day che giurò di "ricordarsi" dell'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili. Oggi è cresciuta e da donna, oltre che da referente nazionale di Generazione Famiglia, prenderà parte al discusso Congresso delle famiglie di Verona. Quello attorno al quale nasce una polemica al giorno. L'abbiamo intervistata, dopo aver sentito il vice presidente Jacopo Coghe, per comprendere ...

Verona - violentava le ragazze e le filmava per ricattarle : il tutto con la complicità della compagna. Tre episodi contestati : La sua sembrava solo una storia un po’ squallida: uno che parte da Verona direzione Trieste per andare con una escort, ma si porta dietro compagna e figlio. Invece quella di Mirko Altimari, 32 anni, veronese, era una storia criminale che lo ha portato in carcere due mesi fa e che ora racconta di un violentatore seriale, per giunta con la complicità della convivente, Giulia Buccaro, 28 anni. La squadra mobile di Verona, su coordinamento del ...

Il mistero dei costi del Congresso delle Famiglie per Verona. Il sindaco non risponde - protesta dell'opposizione : La discussione sul Congresso delle Famiglie accende gli animi, e non solo a livello nazionale. Nelle stesse ore in cui il presidente del Consiglio chiedeva ufficialmente al ministro della Famiglia di rimuovere il patrocinio di Palazzo Chigi, il Consiglio Comunale di Verona si infiammava per quello che, al momento, resta un interrogativo: il costo dell'evento per la città.Mentre è nota la lunga lista di agevolazioni (diciotto per la ...

Verona - “Natura che cura” : medici e farmacisti per spiegare agli studenti come prevenire le malattie con la medicina naturale : Il progetto “Natura che cura” per l’anno scolastico 2018/2019 coinvolgerà numerose scuole veronesi in una serie di incontri rivolti agli studenti a cura di medici e farmacisti. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra AMIOT – grazie all’apporto creativo di CivicaMente, società specializzata nella realizzazione di supporti didattici interattivi per le scuole, e con il contributo incondizionato di GUNA S.p.a. – e FEDEFARMA Verona, che ha ...

Pallavolo – Modena - Simone Anzani non ha dubbi : “dobbiamo battere Verona - Milano può superare Perugia” : Simone Anzani vuole un successo per Modena nell’ultima gara di regular season contro Verona per blindare il quarto posto dall’assalto di Milano Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di Simone Anzani in vista dell’ultimo match di Regular Season che si terrà domenica all’AGSM Forum con la Calzedonia Verona. Queste le parole del centrale di Modena Volley: “finire al ...

Biglietti in prevendita per i concerti degli America in Italia nel 2019 - anche Verona e Taormina tra le tappe : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti degli America in Italia nel 2019, già pronti a una lunga sessione prevista nel tour internazionale con inizio in quel di Asti a cominciare dal 4 luglio prossimo e con conclusione al Teatro Antico di Taormina l'11 luglio. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 25 marzo per tutte le date in programma eccetto quella di Taormina ...

Dalla pena di morte per i gay - all'aborto «da cannibali». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle Famiglie di Verona : Il Congresso mondiale delle Famiglie si terrà al Verona dal 29 al 31 marzo: è promosso da sigle pro life e anti-Lgbt, come Generazione Famiglia, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ProVita Onlus, ...

Congresso delle Famiglie : Verona all inclusive per chi partecipa : Dalle piante nelle sale dei convegni allo spostamento delle fioriere nelle strade dove sfilerà la "marcia della famiglia", passando per i parcheggi gratuiti e per l'accesso all'Arena di Verona e agli ai musei civici a un prezzo irrisorio. Un euro per la precisione, contro i 10 euro del biglietto pagato a prezzo pieno. Basterà esibire il badge, dimostrare la partecipazione a un evento del Congresso delle Famiglie e la riduzione ...

Congresso delle Famiglie a Verona : il capogruppo della Lega si dimette per protesta : Il capogruppo al Consiglio comunale di Verona, Mauro Bonato si è dimesso lo scorso 8 marzo per protestare contro il tema del XXIII Congresso mondiale delle Famiglie che si svolgerà dal 29 al 31 marzo a Verona. “E' un ritorno al Medioevo: non si può accettare che salgano sul palco individui che associano l'omosessualità al satanismo” aggiunge il capogruppo in merito alle dichiarazioni della scrittrice Silvana de Mari. Si dimette il capogruppo al ...

Una via per Almirante a Verona - Pd chiede intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista e antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha affermato Vincenzo D'Arienzo, dopo la decisione del Comune di Verona di intitolare una via a Giorgio Almirante in occasione del trentennale della sua morte. Il senatore del Pd ha così annunciato un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini."Almirante è stato un grande leader, un politico che avrebbe molto da insegnare anche oggi. ...