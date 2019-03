Manila Gorio e Chando sbugiardati anche da Riccardo Signoretti e Daniele Interrante

Grecia Colmenares tradita - l'ex Chando e Manila Gorio : "Ci stiamo frequentando - ma non siamo una coppia" : Sono entrati mano nella mano nello studio di Domenica Live, con una standing ovation del pubblico, Manila Gorio e Chando, l'ex di Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas sudamericane ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi. Nonostante la smentita dei due a proposito della relazione iniziata mentre Chando era ancora legato sentimentalmente all'attrice bionda, nel frattempo in Honduras, oggi si sono presentati come coppia davanti alle ...

Domenica Live - la farsa di Manila Gorio e Chando va avanti : 'Fotomontaggio - scoop finto' : Nel recente passato era stato VelvetGossip.it a sbugiardare Manila Gorio in merito al finto scoop con Tony Colombo: "Manila Gorio, la nota manager transessuale del mondo dello spettacolo, ha un ...

Erik Chando conferma di non avere relazione con Manila Gorio - ma le foto dicono altro (Foto esclusive) : Erik Chando a Domenica Live dichiara di aver lasciato Grecia Colmenares e di non aver nessuna relazione con Manila Gorio Chando Erik Luna, in passato già ospite a Domenica live come fidanzato di Grecia Colmenares, arriva direttamente dalla California in trasmissione per parlare della presunta relazione con Manila Gorio. Anche qui, galeotte sono alcune foto pubblicate da … Continue reading Erik Chando conferma di non avere relazione con ...

Erik Chando Luna a Domenica Live : 'La verità su Grecia Colmenares e Manila Gorio' : Ho molte amiche e modelle, sono cresciute nel mondo dello spettacolo. Sono sempre stato sincero con Grecia'. Chando afferma di non essere più fidanzato con Grecia Colmenares. 'L'ho lasciata io, ...

Isola dei Famosi 2019 - l'ex fidanzato di Grecia Colmenares : "Non sono innamorato di Manila Gorio. E' solo un'amica" (video) : prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, l'ex fidanzato di Grecia Colmenares: "Non sono innamorato di Manila Gorio. E' solo un'amica" (video) pubblicato su Gossipblog.it 03 marzo 2019 19:03.

Domenica Live - Chando Luna : “Non sono fidanzato con Manila Gorio” : Domenica Live: Grecia Colmenares tradita? Chando smentisce la relazione con Manila A differenza della scorsa settimana, Chando Luna è stato ospite a Domenica Live in studio e si è difeso dalle accuse di aver tradito Grecia Colmenares. Nei giorni scorsi, infatti, era stato paparazzato mentre si baciava in un locale pubblico con una nota trans e conduttrice di un programma. Sempre a Domenica Live, Chando ha smentito la relazione con Manila Gorio: ...

Domenica Live - Chando Erik Luna su Manila Gorio : "Quello che è successo è una cosa normale tra amici" : Chando Erik Luna, fidanzato (?) di Grecia Colmenares, in queste ore è stato al centro del gossip per alcune foto che lo mostrano in atteggiamenti complici e teneri con Manila Gorio. L'attrice di telenovelas ha deciso di non presenziare a Domenica Live ma il ragazzo ha, invece, fatto un video appositamente per la trasmissione condotta da Barbara d'Urso per minimizzare gli scatti apparsi in rete: ...

Grecia Colmenares : Manila Gorio conferma la storia con Chando (FOTO) : Chando lascia Grecia Colmenares e inizia una storia con Manila Gorio Solo un paio di giorni fa sono circolate on line delle foto del fidanzato di Grecia Colmenares e Manila Gorio insieme. Immagini che hanno fatto scoppiare un vero e proprio putiferio perchè in tanti hanno pensato subito ad un presunto tradimento di Chando ai danni di Grecia Colmenares. E dopo tantissimo parlare di tutta questa incredibile faccenda, Manila Gorio ha finalmente ...

Grecia Colmenares - l’ex fidanzato Chando e Manila Gorio stanno insieme davvero : Grecia Colmenares non è più fidanzata: Chando Erik Luna sta con Manila Gorio Abbiamo conosciuto Grecia Colmenares fidanzata con Chando Erik Luna, ma dopo l’Isola dei famosi qualcosa è cambiato. Anzi, tutto probabilmente. L’attrice aveva presentato la sua dolce metà negli studi di Barbara d’Urso, parlava di lui come un grande amore e pensava di […] L'articolo Grecia Colmenares, l’ex fidanzato Chando e Manila Gorio ...

Grecia Colmenares tradita da Chando? Manila Gorio ironizza sui social : Domenica Live anticipazioni: Chando ha tradito Grecia Colmenares con Manila Gorio? Nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha svelato alcune anticipazioni della puntata di Domenica Live del 24 febbraio. Sarà un appuntamento ricco di colpi di scena dove sarà aperta una busta che arriva direttamente dall’Honduras, con le foto di presunti tradimenti di alcuni naufraghi. L’ex naufraga ...

FOTO - Isola dei Famosi Chando ha tradito Grecia Colmenares con la trasn Manila Gorio? : Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda all'età di tre anni per Mattel, McDonald's e Jhonson & Jhonson. Da un anno e mezzo ha fatto perdere letteralmente la testa alla regina delle telenovelas ...

Isola dei Famosi 2019 : Grecia Colmenares - il compagno Chando Erik Luna l'ha tradita con Manila Gorio : Una brutta sorpresa attende Grecia Colmenares di ritorno dall'Isola dei Famosi: la diva delle soap opera è stata tradita dal fidanzato Chando Erik Luna, che ha ventisette anni meno di lei.Il modello è stato infatti paparazzato in atteggiamenti intimi in compagnia di Manila Gorio, nota manager pugliese, all'uscita di un ristorante di Gioia del Colle, come riporta il sito Bitchyf.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: Grecia Colmenares, ...

Grecia Colmenares tradita dal fidanzato Chando? Manila Gorio smentisce : Grecia Colmenares è stata tradita dal fidanzato Chando Erik Luna? Esplode il gossip sull’ex naufraga A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione all’Isola dei famosi, è esploso il gossip su Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna. Si parla di un presunto tradimento in queste ore, con anche delle foto in allegato di […] L'articolo Grecia Colmenares tradita dal fidanzato Chando? Manila Gorio smentisce proviene ...