Isola dei famosi | l' infamata di Marina La Rosa su Riccardo Fogli | Quando non ci

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti contro Alvin : “Possiamo dire la nostra? O stiamo qui solo per prendere la me**a in faccia?” : Si concluderà lunedì 1 aprile la quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality in crisi di ascolti e travolto dalle polemiche da settimane. A giocarsi la finalissima saranno Luca Vismara, Aaron Nielsen, Marina La Rosa, Marco Maddaloni e Sarah Altobello, salutano invece il reality in quattro: Riccardo Fogli, Soleil Sorgè, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Ques’ultimo si è reso protagonista di uno scontro con Alda ...

Ascolti tv - Il nome della rosa chiude sfiorando i 4 milioni e battendo L’Isola dei famosi : Chiusura in leggera ripresa rispetto alla scorsa settimana per Il nome della rosa che vince il prime time del 25 marzo con 3.960.000 telespettatori e uno share del 16,95%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per la semifinale de L’Isola dei famosi, che su Canale5 è stata seguita da 2.970.000 telespettatori pari a uno share del 18,3%. Terzo posto per Made in Sud che su Rai2 ha totalizzato 1.931.000 telespettatori paria uno share ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi - la D'Eusanio massacra Kaspar Capparoni e la moglie : "C'è l'altra iena qui" - caos in diretta : Quella dell’Isola dei Famosi di ieri 24 marzo è stata una puntata in parte burrascosa a causa dei molteplici battibecchi. Uno tra questi quello scoppiato tra l’opinionista Alda D’Eusanio, il naufrago Kaspar Capparoni e la moglie di questo Veronica Maccaroni. In realtà è iniziato tutto una settimana

Isola dei Famosi - Soleil eliminata. La rissa in diretta con Sarah Altobello - la riduce in lacrime : Durante la puntata dell'Isola dei Famosi 2019 di ieri 24 marzo è scoppiata una lite tra Soleil Sorgé e Sarah Altobello. Quest'ultima a termine del confronto è anche scoppiata in lacrime. GUARDA IL VIDEO - Continua il confronto tra Sarah e Soleil Il motivo? Una frase che Aaron Nielsen ha riportato a

Ascolti tv lunedì 25 marzo : ultima sfida tra Il nome della rosa e Isola dei Famosi : Ascolti tv lunedì 25 marzo 2019: chi ha vinto tra Il nome della rosa e l’Isola dei Famosi ultima sfida in tv tra Il nome della rosa, fiction tratta dall’omonimo libro di Umberto Eco, e la semifinale dell’Isola dei Famosi. La serie Rai è crollata rispetto all’esordio: l’ultima puntata è stata seguita solo da 3.960.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv lunedì 25 marzo: ultima sfida tra Il nome della rosa e ...

Isola dei Famosi - il segreto di Riccardo Fogli : leone sessuale a 71 anni - la 'richiestina' agli autori : Hai capito Riccardo Fogli ! All'età di 71 anni è uno dei naufraghi più maturi che hanno preso parte all' Isola dei Famosi . Nonostante il momento delicato che ha attraversato dopo la rivelazione di ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio distrutto in studio : 'A chi darò i miei soldi' - Alessia Marcuzzi a bocca aperta : La sensibilità di Paolo Brosio ancora una volta ha colpito tutti. Ieri 25 marzo il naufrago ha preso parte in studio alla puntata dell' Isola dei Famosi dopo essere stato eliminato dal reality show la ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti massacra Alvin in diretta : "Dobbiamo solo prenderci la m*** in faccia?" : Scontro in diretta all'Isola dei Famosi tra l'opinionista Alba Parietti e l'inviato in Honduras Alvin. Durante la puntata di ieri 24 marzo la showgirl e opinionista ha contestato ad Alvin di non aver fatto ripetere a Soleil Sorgé e Riccardo Fogli la sfida uomini-donne, dato che né lei né i telespett

Isola dei Famosi - Paolo Brosio distrutto in studio : "A chi darò i miei soldi" - Alessia Marcuzzi a bocca aperta : La sensibilità di Paolo Brosio ancora una volta ha colpito tutti. Ieri 25 marzo il naufrago ha preso parte in studio alla puntata dell'Isola dei Famosi dopo essere stato eliminato dal reality show la settimana scorsa. Una volta in studio il giornalista è stato intervistato da Alessia Marcuzzi, la qu

Isola dei Famosi - il segreto di Riccardo Fogli : leone sessuale a 71 anni - la "richiestina" agli autori : Hai capito Riccardo Fogli! All’età di 71 anni è uno dei naufraghi più maturi che hanno preso parte all’Isola dei Famosi. Nonostante il momento delicato che ha attraversato dopo la rivelazione di Fabrizio Corona sul presunto tradimento della moglie Karen Trentini, Fogli ha continuato il suo reality c

L'Isola dei famosi - semifinale : eliminati anche Soleil Sorgé e Riccardo Fogli : Lunedì sera è stata trasmessa in prime-time su Canale 5 la semifinale delL'Isola dei famosi, il reality presentato da Alessia Marcuzzi. anche in questo nuovo appuntamento non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. Il reality si sta avviando verso la sua conclusione, che avverrà il prossimo 1 aprile, giorno in cui verrà trasmessa in diretta la finale con l'incoronazione del vincitore di questa edizione. Eliminato Riccardo Fogli Il ...

Isola dei famosi - la semifinale delle eliminazioni a raffica : Poche puntate rimaste e tante - troppe - persone ancora in Honduras. Per questo, la semifinale dell' Isola dei famosi si configura essenzialmente come una sequela di eliminazioni. Così da poter ...

L'Isola dei Famosi - la semifinale visibile online su Mediaset Play e in tv su La5 : Anche questa settimana si rinnova il consueto appuntamento con L'Isola dei Famosi e le avventure dei suoi naufraghi vip. Lunedì, 25 marzo, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 l'undicesima puntata del reality di Alessia Marcuzzi dove ci sono state le eliminazioni di Riccardo Fogli, Soleil Sorgé e Luca Vismara, anche se quest'ultimo, poi, è rientrato poco dopo grazie ad un televoto flash. Se per caso non aveste avuto modo di ...