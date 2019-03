Fiorentina | Chiesa torna in campo | in dubbio per il Torino

Fiorentina : Chiesa torna in campo : ANSA, - FIRENZE, 26 MAR - Da oggi Federico Chiesa ha ripreso l'attività sul campo dopo il lavoro differenziato svolto nei giorni scorsi sotto la guida dello staff medico della Fiorentina. Lo ha reso ...

Serie A Fiorentina - dubbio Chiesa per Pioli in vista del Torino : FIRENZE - Stefano Pioli ha iniziato a pensare alla formazione da schierare contro il Torino . E lo ha fatto da quanto Chiesa ha lasciato Coverciano e la Nazionale a causa dei problemi fisici che lo ...

Asta per Federico Chiesa? La Fiorentina gongola e fissa il prezzo : servono 100 milioni di euro : Federico Chiesa durante la prossima estate potrebbe lasciare la Fiorentina a fronte di un’offerta folle, diversi club in lizza per accaparrarselo Federico Chiesa sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Come noto, club come Inter, Juventus ed altre pretendenti estere si sono messi sulle tracce del calciatore della Fiorentina. Il club viola ha inizialmente provato a respingere gli attacchi, ma sembra proprio che ...

Tutti pazzi per Federico Chiesa : Inter e Juventus a duello - Fiorentina “rassegnata” : Federico Chiesa al centro di un duello di mercato tra le rivali storiche Inter e Juventus, la Fiorentina potrebbe perdere il suo fenomeno in estate La Fiorentina sa bene che sarà molto difficile trattenere Federico Chiesa nella prossima estate. Dopo aver resistito agli assalti del Napoli nella scorsa annata, quella che verrà potrebbe essere la sessione di calciomercato dell’addio dell’esterno al club viola. Quasi impossibile ...

Fiorentina - Dabo : 'Ero vicino al Marsiglia - su Chiesa...' : Marsiglia? Non c'è marsigliese al mondo che non vorrebbe giocare per l'OM. Sono stato lì due volte ma non erano i tempi giusti per un trasferimento'.

Cagliari-Fiorentina 2-1. Viola spenti e travolti. Chiesa non basta : La Sardegna Arena è un fortino. Il Cagliari blinda la salvezza. Dopo il Parma e l'Inter la squadra di Maran rifila il 2-1 anche alla Fiorentina. Che ha alibi e attenuanti, ma sembra essersi smarrita. ...

Cagliari-Fiorentina 2-1 - decidono Joao Pedro e Ceppitelli. Inutile il gol di Chiesa : Cagliari 'bello di notte', a due settimana di distanza dalla vittoria sull'Inter i sardi battono per 2 a 1 anche la Fiorentina. Una vittoria meritata per i rossoblù, firmata Joao Pedro e Cepptielli, ...

Cagliari Fiorentina 2-1 in diretta LIVE : triplice fischio - Chiesa non basta : Cagliari Fiorentina CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Termina il match 88′ GOL Fiorentina! Contropiede dei viola con Chiesa che corre verso la porta e tira da posizione defilata battendo Cragno 83′ Sostituzione Cagliari: fuori Joao Pedro, dentro Thereau 80′ Sostituzione Cagliari: fuori Barella, […] L'articolo Cagliari Fiorentina 2-1 in diretta LIVE: triplice ...

Cagliari-Fiorentina 0-0 La diretta Pavoletti contro Chiesa - sfida nazionale : Si apre con la sfida del venerdì sera tra Cagliari e Fiorentina il programma della 28esima giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla sconfitta di Bologna a seguito della quale hanno visto ridursi ...