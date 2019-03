È morto Bruno Oliviero | il fotografo delle dive

BRUNO GANZ E' morto - AVEVA 77 ANNI/ Addio al miglior attore di lingua tedesca : BRUNO GANZ si è spento all'età di 77 ANNI dopo aver combattuto per circa un anno con un cancro all'intestino: centinaia i messaggi sui social

morto Bruno Ganz - immenso da Il cielo sopra Berlino a Pane e Tulipani : «Brillava sempre di umanità». Tra i messaggi che commentano la morte dell’attore Bruno Ganz , spentosi ieri sera, alla fine di una breve malattia, nella sua Zurigo, quello forse più sintetico e incisivo nel ricordare la cifra di ogni suo personaggio non viene da un collega, ma dall’ex presidente della confederazione svizzera, Alain Berset. In oltre 100 film, e insieme a teatro, Ganz è riuscito nel tempo a ...

Bruno Ganz è morto a Zurigo : cinema e teatro in lutto : Bruno Ganz è morto a Zurigo: cinema e teatro in lutto. Memorabili i suoi ruoli nei film Il cielo sopra Berlino, La Caduta e Pane e tulipani Bruno Ganz si è spento oggi 16 febbraio a Zurigo, all’età di 77 anni. L’attore svizzero, lungo la sua carriera, ha raggiunto la fama internazionale ed è stato […] L'articolo Bruno Ganz è morto a Zurigo: cinema e teatro in lutto proviene da Gossip e Tv.