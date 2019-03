Ballando con le Stelle 2019 | ecco le coppie vip-maestro foto Suor Cristina balla con

davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2019)con le: Ornella Boccafoschi e Antonio RazziManca poco al debutto della quattordicesima edizione dicon le(in onda da sabato 30 marzo, alle 20.40 su Rai 1) e i vip in gara si stanno preparando per scendere in pista, affiancati dai rispettivi maestri di ballo.quali sono gli abbinamenti ‘vip-’.Partiamo dalla veterana del cinema di questa edizione, Milena Vukotic, che in questa nuova avventura potrà contare sull’esperienza di Simone di Pasquale. Angelo Russo, meglio noto come l’agente Agatino Catarella, avrà come partner Anastasia Kuzmina. Ettore Bassi, invece, sarà guidato da una stella della danza piuttosto ‘fortunata’, ovvero Alessandra Tripoli, maestra vincitrice della passata edizione con Cesare Bocci. L’altro attore in gara, Enrico Lo Verso, ballerà invece insieme ad una ‘beniamina’ della ...

