Zingaretti | ' Basilicata conferma che l' alternativa siamo noi' Ma i renziani lo attaccano

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti. Le pagelle di Becchi dopo la Basilicata : chi sprofonda : Le elezioni di domenica in Basilicata si possono leggere sostanzialmente sotto cinque aspetti. Il primo. La corsa inarrestabile della Lega, che cinque anni fa in terra lucana neppure s’era candidata. E l’anno scorso, alle politiche del 4 marzo, aveva ottenuto il 6,3%. Domenica ha portato a casa il 1

Il PD perde la Basilicata dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Basilicata - csx sconfitto. Zingaretti : 'Noi alternativa a Salvini' - : La coalizione è arrivata seconda con il 32,85%, a dieci punti dal centrodestra. "Abbiamo perso con dignità", dichiara il candidato Carlo Trerotola. I renziani attaccano: "Esultiamo per il secondo ...

Elezioni Basilicata - altra sconfitta per il PD. Né Gretà - né Macron rianimeranno Zingaretti : altra regione al voto, ennesima sconfitta per il PD, la prima da quando Nicola Zingaretti è segretario. A scrutinio quasi concluso, il candidato del centro-destra, il generale della Guardia di Finanza,...

Regionali in Basilicata - primo dramma per Nicola Zingaretti : "Pd spazzato via ovunque" : "Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega. Un'altra vittoria dopo Abruzzo, Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia. Stiamo arrivando dappertutto e spazzeremo via la vecchia classe politica e i burocrati che ancora cercano di fermarci". Così, Matteo Salvini, quando le urne per le Regionali

Basilicata - trionfa il Centrodestra Pd - prima sconfitta per Zingaretti : Il Centrodestra guidato da Matteo Salvini ha vinto anche le elezioni regionali in Basilicata. Lo scrutinio, ancora in corso, conferma le estimation di Affaritaliani.it che già alle 23 di domenica sera davano Vito Bardi ampiamente in testa Segui su affaritaliani.it

Basilicata : domani Zingaretti chiude campagna elettorale : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti sarà domani in Basilicata per la chiusura della campagna elettorale di Carlo Trerotola. Alle 17.30 sarà a Policoro, dove è previsto un punto stampa prima della manifestazione in Piazza Eraclea con il candidato presidente. A seguire,