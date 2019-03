Volley | le squadre italiane qualificate in Europa Chi giocherà la Champions League e le

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano dimaschile. Nel weekend incominceranno i playoff che assegneranno lo scudetto, Perugia si presenterà con i favori del pronostico per difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma i Campioni d’Italia dovranno stare attenti ad avversari importanti come Trento e Civitanova. Non andranno sottovalutate Modena che potrebbe risvegliarsi nel momento clou della stagione e la mina vagante Milano in grado di sorprendere chiunque.La classifica finale del campionato ha definito in parte il quadro dellealle prossime Coppe Europee. Perugia disputerà sicuramente la, le altre partecipanti alla massima competizione continentale e ai due tornei minori (CEV Cup e Challenge Cup) dipenderanno dall’esito dei playoff. Di seguito il quadro delle...

