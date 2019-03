Panico al concerto di Toto Cutugno a Kiev dopo l’invasione di palco di uno spettatore

optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Sono stati attimi di paura, quelli vissuti dal pubblico deldidel 23 marzo scorso. L'artista ha infatti deciso di ignorare le misure prese dal Governo, che lo avrebbe in inserito in una black list di personaggi sgraditi all'Ucraina, confermando ilgià in programma nella Capitale e nel quale si è temuto il peggio.Durante l'esecuzione di una delle più celebri canzoni dell'artista - L'Italiano - uno dei presenti ha infatti deciso di salire sula sorpresa, mandando in tilt la sicurezza che ha poi riportato l'ordine sul luogo dell'evento. Fortunatamente, l'uomo non aveva cattive intenzioni: è stato lo stessoa placare gli animi, stringendogli la mano prima che gli addetti alla security lo allontanassero dal.Il clamore per il gesto inusuale si è acuito alla luce degli ultimi accadimenti che hanno coinvolto l'artista, ...

OptiMagazine : Panico al concerto di #TotoCutugno a #Kiev dopo l'invasione di palco di uno spettatore - Annabel27034387 : RT @ibico75: Concerto di Toto Cutugno in Ucraina, un uomo sale sul palco e crea il panico, ma non aveva cattive intenzioni. Era Toto Cutugn… - masmas_li : RT @ibico75: Concerto di Toto Cutugno in Ucraina, un uomo sale sul palco e crea il panico, ma non aveva cattive intenzioni. Era Toto Cutugn… -