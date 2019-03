Insulti a una guardalinee | Giornalista Sergio Vessicchio sospeso dall' Ordine Nicchi

Qui Medioevo a voi mondo : Insulti sessisti a una donna-arbitro : «…L’assistente donna (Grugnisce, ndr). E’ uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri (Sbuffa) E’ una barzelletta della Federazione (e lo immaginiamo, con l’aria severa e il dito puntato, ndr). Annalisa Moccia della sezione di Nola (Si sente una rassegnazione cosmica, ndr). Eccola qui, preghiamo la telecamera di inquadrarla…la vedete…(sicuramente in questo momento dondola la testa, o insomma, quella cosa che gli pesa tra le spalle, ...

Taranto - i 5 stelle escono dal consiglio comunale tra accuse e Insulti incrociati di tradimento : Dopo la scomparsa del Movimento 5 stelle dal consiglio comunale di Taranto, arrivano anche gli insulti. “Traditori” da un lato e “abusivi” dall’altra. L’ultimo capitolo della vicenda si è consumato nelle scorse ore dopo che Rita Corvace è subentrata nell’assise cittadina in seguito alle dimissioni rassegnate lo scorso 12 febbraio da Francesco Nevoli, anche in questo caso per contrasti con la linea nazionale del Movimento. Esponente del Comitato ...

Evra nei guai - Insulti omofobi e minacce a PSG : “Una banda di checche” : Nel bene e nel male, Evra finisce sempre a far parlare di sé. Questa volta nel male. E’ infatti diventato virale sui social un suo video di 45 secondi, pubblicato su Snapchat, in cui si lascia andare ad insulti omofobi e minacce al Paris Saint Germain. E’ l’Equipe a darne notizia. Secondo il quotidiano francese, l’ex terzino della Juventus avrebbe definito la compagine parigina “una banda di checche, una ...

Dinamo Kiev-Chelsea - presentata una denuncia all’Uefa per Insulti razzisti nei confronti di Hudson-Odoi : Il club inglese ha presentato un esposto alla Federazione per dei presunti cori razzisti ricevuti da Odoi durante il match in Ucraina Il Chelsea ha presentato una denuncia alla Uefa, sostenendo che uno dei suoi giocatori è stato vittima di insulti razzisti durante la partita di Europa League contro la Dynamo Kiev della scorsa settimana. Il club della Premier League non ha reso noto il nome del giocatore, anche se i media britannici parlano ...

Gravina : 'Una vergogna gli Insulti contro Astori' : Caso insulti alla memoria di Astori, interviene il presidente della Figc, Gabriele Gravina. 'È vergognosa e inaccettabile la spirale di odio e becera ignoranza che in queste ore sta infangando la ...

Casamonica - raid mafioso : dopo la condanna gli Insulti in Tribunale : I giudici della VI sezione penale del Tribunale di Roma hanno condannato a 7 anni di carcere Antonio Casamonica accusato di...

Insulti a Emma Marrone - il consigliere leghista rincara la dose : 'Ha detto una grossa cazzata' : "La mia è stata un'iperbole. Non ho intenzione di chiederle scusa". Queste le parole di Massimiliano Galli , il consigliere consigliere comunale di Amelia, Terni, della Lega espulso dal partito pochi ...

Insulti a Emma Marrone - il consigliere non chiede scusa e rincara la dose : 'Ha detto una grossa ca**ata' : "La mia è stata un'iperbole. Non ho intenzione di chiederle scusa". Queste le parole di Massimiliano Galli , il consigliere leghista che pochi giorni fa aveva suggerito ad Emma Marrone di 'aprire le ...

Tina Cipollari dopo una foto a Disneyland con i figli arrivano gli Insulti : Non è la prima volta che Tina Cipollari è vittima degli hater. Ma peggio ancora se il bersaglio non è lei, ma suo figlio. Tina Cipollari ha pubblicato una foto su “Instagram” in cui è felice insieme ai suoi due ragazzi, davanti agli studi di Walt Disney. Una felicità che deve aver dato fastidio a più di qualcuno. «Metti a dieta tuo figlio», è stato il commento più inflazionato riferito al minore dei due ragazzi. Nonostante in trasmissione Tina ...

Botte e Insulti ai bambini nell'asilo nido fatto in casa - arrestata una donna : Rinchiudeva bimbi di pochi mesi in una stanza buia per convincerli a smetter di piangere, li costringeva a mangiare tappando loro il naso e a quelli più grandi negava il cibo se non erano in grado di ...

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se continuano gli Insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Milano - l’occupazione Macao scalda il consiglio comunale. Insulti tra Lega e sinistra : “Delinquenti”. “Tornate a Roma a fare un cazzo” : Il presidente del consiglio comunale di Milano è stato costretto a sospendere la seduta, il 31 gennaio 2019, dopo le accese polemiche seguite al dibattito sull’occupazione di Macao, il collettivo che occupa uno stabile recentemente diventato di proprietà del Comune. I consiglieri di centrodestra chiedono da tempo di ripristinare la Legalità nello stabile e di metterlo in vendita. La lista di sinistra Milano Progressista ha forzato la mano ...

Vittorio Sgarbi - valanga di Insulti a Valentina Nappi : "Fai cag***e - sei brutta - una malriuscita Asia Argento" : Una "sedicente por***tar", anzi "solo un'attaccabrighe". Una che "non è soddisfatta evidentemente sessualmente neanche della sua scelta di fare quello che vuole del suo corpo". Vittorio Sgarbi, con un video messaggio durissimo fa a pezzi Valentina Nappi che aveva attaccato il critico d'arte: "Devono