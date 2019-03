Corruzione | Sistema Montante | Procura cita 84 testi tra cui sette pentiti 2

Corruzione : Fava - 'alcuni giornalisti coinvolti in sistema Montante' : Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - La relazione della commissione regionale Antimafia, presieduta da Claudio Fava , si concentra anche sui rapporti del cosiddetto ' sistema Montante' con l'informazione. "Anche in questo caso - spiega Fava - l'approccio era giornalisti amici da cooptare al servizio del cer

Appalti - Cantone : “La Corruzione non si combatte col buonsenso. Il sistema funziona se ci sono regole chiare” : “Sulla corruzione ho sentito spesso ricette curiose, l’ultima è che la corruzione si possa vincere con il buonsenso. Devo dire da magistrato e da presidente dell’Anac che il buonsenso non ci ha portato grandi risultati fino ad oggi e non è un buon argine”. Così il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, ospite al convegno in ricordo del magistrato Giorgio Galli all’Università Statale di Milano, ha commentato le parole del sottosegretario ...