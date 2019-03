Formula 1 | domenica 31 marzo il Gran Premio del Bahrain | in tv e streaming su Sky SportF1

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Tornano in pista i protagonisti del mondiale di1 che31farà tappa sul circuito di Sakhir per ildel. Si tratta del secondo appuntamento dei ventuno previsti per questa stagione, iniziata17con ild'Australia a Melbourne vinto da Valtteri Bottas.La situazione dopo Melbourne: Mercedes dominanti, Ferrari in crisi La gara disputatasi sul circuito di Albert Park ha messo in mostra un netto dominio da parte della Mercedes che, oltre alla vittoria del finlandese, ha ottenuto il secondo posto con il campione in carica Lewis Hamillton. Le frecce d'argento hanno monopolizzato la prima fila anche in qualifica con l'inglese capace di agguantare la pole davanti al compagno, rifattosi poi in gara con una prestazione superlativa. Una vera e propria battuta d'arresto per la Ferrari, uscita ridimensionata dalla gara australiana. ...

LidaSezOlbia : Metti una domenica di sole, una famiglia meravigliosa che ti ha donato una seconda vita che nessuno mai avrebbe imm… - golf_monferrato : Informazione ai soci e non : è cambiata la formula di gara di domenica 31 marzo. #GaradiPrimavera #18buche… - ToyotaSefTaxi : RT @SefCarToyota: Attenzione amici followers formula speciale prezzo imbattibile nuova Corolla Hybrid . Open Weekend #23marzo e #24marzo s… -