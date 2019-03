Abarth - I 70 anni dello Scorpione - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 24 marzo 2019) La storia- che ripercorriamo nella nostra galleria di immagini, ripresa in gran parte dallo speciale di 40 pagine del numero di Ruoteclassiche in edicola - comincia il 31 marzo del 1949, quando Carlo, davanti a un notaio di Bologna, fonda la& C. con Armando Scagliarini, padre del pilota Guido.Amore per i motori. Carlo, o meglio Karl, di nascita viennese, diventa italiano nel 1919, a seguito dellannessione dellAlto Adige al Regno dItalia dopo la prima guerra mondiale: i genitori tornano nel loro comune di origine, Merano, per gestire lalbergo di famiglia, adottando la cittadinanza del nostro Paese. Grande appassionato di motori, Carlo si avvicina a questi partendo dalle due ruote: a ventè già vincitore su una Motor Thun e poco tempo dopo costruisce la prima moto con marchio. Tuttavia, due incidenti piuttosto seri, di cui lultimo nel 1939, ...

