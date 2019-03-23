romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 17:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 17:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 23-03-2019 ore 17:00: VIABILITÀ ROMA SABATO 23 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE TRoma TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma; INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD SEMPRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO: UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E TOR DE CENCI IN USCITA DALLA CITTA’; E A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA STESSA PONTINA CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA STESSA COLOMBO E TOR DE CENCI IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 23 MARZO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA NOMENTANA, NEI PRESSI DI COLLEVERDE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA CORINA: SUL TRATTO INTERESSATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E VIA CASAL DEL MARMO. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA PANTANO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 17.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E VIA CASAL DEL MARMO. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA PANTANO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma. SULLA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA PRATO FIORITO E OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBI I SENSI. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. SULL’APPIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AD ECCEZIONE DELLA A1 Roma NAPOLI DOVE UN VEICOLO IN FIAMME BLOCCA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma. CODE POI SULLA PONTINA TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 16 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO TRAFFICO REGOLARE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PALOMBARESE DOVE CI SONO CODE TRA VIA ROBERTO D’AQUINO E VIA DI MARCO SIMONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PRENESTINA ...