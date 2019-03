Pentathlon | Campionati italiani 2019 | Alessandra Frezza vince tra le senior | Elena

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Si sono aperte le finali deie Juniordimoderno che si stanno svolgendo a Roma presso il centro dell’Acqua Acetosa ed a Montelibretti presso il Centro Militare di equitazione. Nella categoriail successo, dopo una gara avnte, è andato a(Aeronautica Militare) mentre nella categoria junior la vittoria è andata aMicheli (Carabinieri).ha aperto la sua giornata con 250 punti nella scherma con 13 stoccatenti a 6, quindi 263 punti nel nuoto con il terzo tempo di 2:23.69. Prestazione impeccabile nell’equitazione in 1:15 per 300 punti, prima della laser run, chiusa al terzo posto con il tempo di 12:51.28 per 529 punti per il risultato finale di 1342. Seconda posizione per Alice Sotero con 1331 punti. mentre completa il podio Irene Prampolini con 1321.Per la categoria junior ...