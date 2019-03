Confiscati beni per 1 | 5 mln a eredi Riina

Mafia : Confiscati beni per 1 - 5 milioni euro e redi boss Riina : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dai militari del Ros e della compagnia carabinieri di Corleone, che hanno dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal Tribunale, nei confronti di Antonina Bagarella, Giuseppe Salvatore Riina,

Mafia - Confiscati i beni di Totò Riina : 9.34 Il patrimonio accumulato dal capo di Cosa Nostra, Totò Riina, è stato confiscato dai carabinieri del Ros e della compagnia di Corleone (Palermo) e passa così definitivamente nelle mani dello Stato. Il valore dei beni, che erano stati sottoposti a sequestro nel luglio 2017, ammonta a 1,5 milioni di euro. Il decreto è stato emesso nell'ambito del procedimento contro il boss e gli eredi Antonina Bagarella, Giuseppe Salvatore Riina, Maria ...

Mafia - Confiscati beni per 1 - 5 milioni agli eredi di Totò Riina : soldi e 3 aziende in Salento : A San Pancrazio Salentino erano già state sequestrate le tre ditte del marito della figlia Maria Concetta che vive da anni in Puglia: autoricambi, vendita di auto usate e ortofrutta i settori del genero del boss

Mafia - Confiscati a Gela beni per un milione di euro : I carabinieri di Gela ed i Finanzieri di Caltanissetta hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta che ha disposto la confisca del patrimonio del mafioso Nicola Liardo, 44 anni, ...

Duro colpo a Casamonica e ‘ndrangheta : Confiscati beni pari a 30 milioni : Roma – Nel corso di una importante operazione degli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, avvenuta a maggio di due anni fa, erano stati sequestrati a pericolosi esponenti organici a cosche di ‘ndrangheta e appartenenti alla famiglia dei Casamonica, beni e contanti per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Quel maxi sequestro oggi e’ diventata confisca e la ricchezza accumulata dal sodalizio ...

Casamonica - Confiscati beni a esponenti del clan e della 'Ndrangheta per 30 milioni : confiscati dalla polizia beni per un valore di 30 milioni di euro ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti di cosche della 'Ndrangheta. Si tratta di beni e contanti sequestrati nel corso di una operazione degli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Roma avvenuta a maggio di due anni fa. Quel maxi sequestro oggi diventa confisca.I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma hanno eseguito ...

Matera - Confiscati beni per un Mln euro : 6.19 I Carabinieri hanno confiscato beni per un milione di euro, preventivamente sequestrati nell'ambito di un'indagine patrimoniale,e riconducibili a un 50enne di Ferrandina (MT) con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, e accusato di usura ed estorsione. confiscati 8 terreni agricoli,4 fabbricati, 11 conti/depositi in istituti finanziari, 1 autovettura e 1 motoveicolo di grossa cilindrata. L'inquisito disponeva di questi ...

Confiscati 10 mln beni a imprenditore : CROTONE, 12 MAR - beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 10 milioni di euro sono stati Confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone a carico di Natale ...

'Ndrangheta - operazione Aemilia : Confiscati beni per 40 mln euro : Cremona, 12 mar., LaPresse, - La guardia di finanza di Cremona, in collaborazione con le fiamme gialle di Crotone, ha confiscato beni mobili e immobili per un valore di 40 milioni di euro appartenenti ...

Beni Confiscati - gestiti da 777 soggetti : ... abbia generato un moltiplicatore di iniziative per la promozione educativa, la creazione di forme di economia solidale e di lavoro degno e per l'accoglienza delle persone più fragili ed emarginate. ...

Milano. Assegnati quattro beni Confiscati alla criminalità organizzata : Un appartamento per chi si trova in una situazione di emergenza abitativa, una residenza per persone affette dalla sindrome di

Sanremo : discussa in quarta commissione la mozione del M5S sui beni Confiscati alle mafie : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; È stata discussa oggi in quarta commissione la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle Sanremo in merito alla gestione dei beni confiscati alle ...

Mafia - Confiscati beni boss Diego Calì : 8.36 E' diventato definitivo il sequestro di beni per 2 mln di euro del boss mafioso di Caltanissetta, Diego Calì, che ora vengono acquisiti dallo Stato.Acquisiti beni mobili e immobili,tra cui 3 ville, 6 appartamenti, 6 magazzini, 6 terreni, 14 veicoli, un velivolo da diporto,6 conti correnti,10 depositi di risparmio e un fondo comune di investimento. Il decreto di confisca, esteso anche ai familiari conviventi, si è determinato a seguito di ...

Milano : assegnati 4 beni Confiscati a criminalità organizzata (2) : (AdnKronos) - 'Chez Williams', via Mosè Bianchi 71, Municipio 7. Assegnato all’Associazione famiglie sindrome di Williams, il bene confiscato diventerà una struttura a carattere residenziale temporaneo per fornire ospitalità e accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dalla famiglia di origine di