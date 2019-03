U&D | Sossio e Ursula presto genitori | l' annuncio da Maria

U&D - Sossio e Ursula genitori : l'annuncio in studio durante la registrazione : Una grande novità travolgerà il fedele pubblico del trono over di Uomini e Donne, il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La coppia ha annunciato la notizia nel corso dell'ultima registrazione del programma. A svelare i dettagli è la fonte di gossip "Il Vicolo delle news" la quale ha svelato un importante dettaglio: la Bennardo e l'ex cavaliere del parterre maschile hanno mostrato, nel corso della puntata a ...

Sossio e Ursula - annuncio a sorpresa : mostrano l'ecografia del loro bimbo a U&D : La registrazione di Uomini e Donne del 21 marzo ha avuto due protagonisti assoluti: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due ex del Trono Over, infatti, sono tornati in studio per raccontare un'importante novità che li riguarda: prestissimo diventeranno genitori. Tra la commozione generale, si dice che il cavaliere e la dama abbiano anche mostrato a Maria De Filippi e a tutto il pubblico l'ecografia del loro primo erede che dovrebbe nascere tra ...

