Hockey prato : i convocati di Roberto Da Gai per un raduno della nazionale maschile : Nuovo raduno per la nazionale maschile di Hockey su prato. La squadra si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 7 all’11 aprile 2019 per preparare al meglio i prossimi appuntamenti: l’obiettivo sono ovviamente le Final delle Hockey Series di Kuala Lumpur, in Malesia (26 aprila-4 maggio). Ventidue gli uomini al servizio di Roberto Da Gai: in programma tre amichevoli con la Polonia. Questi i convocati ...

Hockey prato - A1 2019 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Restano a braccetto HC Bra e Amsicora : Torna il campionato ma non cambia la situazione: HC Bra e Amsicora Restano in vetta alla classifica dopo l’undicesima giornata della Serie A1 di Hockey su prato maschile. Subito vittorie per le prime della classe. Andiamo a rivivere questo undicesimo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 11esima giornata di campionato TEVERE EUR – Hockey BONOMI 2-3 (Schroder 2 – TEV; Eguizabal, Novakowski 2 – BON). HC ROMA ...

Hockey prato : il dramma del capitano della Nazionale britannica Alex Danson - persa la capacità di leggere dopo un trauma cranico : Una storia davvero drammatica ha sconvolto il mondo dell’Hockey su prato interNazionale. Alex Danson, capitano della Nazionale britannica femminile, campionessa olimpica in carica (trionfatrice a Rio de Janeiro nel 2016), ha raccontato sui suoi canali social di aver perso la capacità di leggere dopo un trauma cranico. Addirittura l’atleta 33enne, nativa di Southampton ha confessato di aver smarrito la propria identità. Queste le sue ...

Hockey prato : la Nazionale femminile si impone 5-1 a Roma in amichevole sulla Scozia : Un primo quarto di adattamento, poi un’Italia devastante. La Nazionale femminile di Hockey su prato si impone per 5-1 sulla Scozia nel primo di tre Test Match in quel di Roma, dove le azzurre stanno svolgendo un raduno che sarà fondamentale in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Prestazione subito importante per la squadra guidata da Roberto Carta, contro una compagine che è alle spalle di una sola posizione rispetto ...

Hockey prato : Nazionale maschile in raduno. I convocati di Roberto Da Gai : Nazionale maschile di Hockey su prato in raduno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: la squadra sarà al servizio di Roberto Da Gai dal 20 al 23 febbraio per preparare al meglio uno degli appuntamenti più importanti della stagione, le Hockey Series Final di Kuala Lumpur (Malesia), che si svolgeranno tra fine aprile ed inizio maggio. Questi i convocati: PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, MITROTTA FRANCESCO, PADOVANI ...