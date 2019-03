huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Avevano promesso di raggiungere l'obiettivo della de-carbonizzazione di tutta Europa entro il. Ma al consiglio europeo terminato oggi a Bruxelles, idell'Ue non hanno mantenuto la promessa, alla faccia diThunberg e di tutti gli studenti che nei mesi scorsi sono scesi in piazza in tutto il continente per chiedere politiche adeguate a contrastare il surriscaldamento del pianeta. Sul clima i 28scelgono ancora di non decidere: intrappolati dai veti degli Stati. E stavolta è stata laa bloccare la, insieme a Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria,dove l'industria del carbone è ancora forte. L'Italia non prende posizione, Giuseppe Conte non ne parla nel breve punto con la stampa prima di ripartire per Roma.Stavolta Angela Merkel ed Emmanuel Macron si sono trovati l'uno contro l'altro. Il compromesso trovato a Bruxelles ...

danstellina : 'I contrari e gli ignavi' Rispettivamente Germania e Italia CHE VERGOGNA - ettorefieramos5 : RT @angela__mauro: E i leader Ue rinnegano Greta: decarbonizzazione al 2050 bloccata dalla Germania e paesi dell'Est #euco #bruxelles https… - angela__mauro : E i leader Ue rinnegano Greta: decarbonizzazione al 2050 bloccata dalla Germania e paesi dell'Est #euco #bruxelles -