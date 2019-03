Conte:via patrocinio Congresso famiglia

Il "" sul Convegno mondiale delle famiglie (a Verona, 29-31 marzo) "è stato concesso dal ministro dellaFontana senza il mio coinvolgimento,né quello collegiale del Governo. Lo scrive via web il premier. Mentre, Fontana ribatte: "Esattamente come annunciato ieri in aula alla Camera, rimane ilda parte del ministero della. Per quanto riguarda il logo e il suo utilizzo,essi fanno capo a un altro Dipartimento e quindi la concessione o il ritiro non sono di mia competenza".(Di venerdì 22 marzo 2019)

