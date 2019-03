Volley femminile | Champions League 2019 | Novara sbriga la pratica Stoccarda | piemontesi

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019)non trema e stacca il pass per le semifinali delladidove affronterà il VakifBank Istanbul, la formazione turca di Giovanni Guidetti che detiene il titolo. Ledovevano conquistare almeno due set contro lonel ritorno dei quarti di finale dopo essersi imposte per 3-1 settimana scorsa nel match d’andata e così hanno fatto: 25-14 e 25-22 con grande personalità contro le tedesche earchiviata dopo i primi due parziali. A quel punto la partita non aveva più molto da dire ed è proseguita soltanto per le statistiche, coach Massimo Barbolini ha operato un massiccio turnover e le padrone di casa sono dovute ricorrere al tie-break per conquistare l’incontro col punteggio di 3-2 (25-14; 25-22; 16-25; 18-25; 16-14).Show vertiginoso della solita Paola Egonu (18 punti, 3 muri, 2 aces), doppia cifra anche per il ...

