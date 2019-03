Volley - Challenge Cup 2019 : Monza doma il Belgorod al tiebreak nell’andata della finale! Dzavoronok e Plotnytskyi devastanti! : Monza si aggiudica il primo atto della finale di Challenge Cup 2018-2019 superando con il punteggio di 3-2 (29-27; 22-25; 25-23; 32-34; 15-12) la formazione russa del Belgorie Belgorod al termine di una partita interminabile. Le due squadre hanno dato vita ad una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi che ha infiammato la Candy Arena e che si è conclusa con la preziosissima vittoria degli uomini di Fabio Soli, che potranno volare in ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 3-2 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : la spuntano i brianzoli! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 2-2 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : si decide al tie-break! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 2-1 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : brianzoli di nuovo avanti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 1-1 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : brianzoli di nuovo avanti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 1-1 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : pareggiano i russi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

LIVE Monza-Belgorod Volley 1-0 - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : i brianzoli vincono il primo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

Volley : Volley : Challenge Cup Femminile - Monza a passo di carica sul campo dell' Aydin : LA CRONACA DEL MATCH- L'Aydin scappa subito 2-0 e poi 4-2 con il muro di Martinez su Ortolani. Gonzalez Lopez spinge le turche sul 5-3 ma Monza, con due punti di fila, Melandri e Ortolani, acciuffa ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza travolgente in Turchia : LA CRONACA DEL MATCH- L'Aydin scappa subito 2-0 e poi 4-2 con il muro di Martinez su Ortolani. Gonzalez Lopez spinge le turche sul 5-3 ma Monza, con due punti di fila, Melandri e Ortolani, acciuffa ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza sogna a occhi aperti - battuto l’Aydin nella Finale d’andata. Il trofeo è a un passo : Monza non si ferma più e ora è davvero a un passo dalla conquista della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza. Le brianzole hanno infatti sconfitto a domicilio l’Aydin BBSK per 3-0 (25-15; 25-23; 25-17) nella Finale d’andata e si sono avvicinate al trofeo, per potere alzare al cielo la Coppa dovranno vincere almeno due set nel match di ritorno in programma settimana prossima alla Candy ...

LIVE Monza-Belgorod Volley - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : i brianzoli sfidano i temibili russi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

Diretta Aydin Monza/ Streaming video e tv : Challenge Cup Volley donne - finale andata : volley femminile, Aydin Monza: cronaca in Diretta della finale di andata della Challenge Cup. Segui la partita in Diretta Streaming video.

Volley : Challenge Cup - battono i cuori di Monza - mercoledì la finale di andata : Non da meno la formazione russa che ha praticamente passeggiato sin qui negli scontri di Challenge Cup con il Penzugyor Budapest, HUN,, l'Omonia Nicosia, CYP,, lo Sport Lisboa e Benfica, POR, e ...

Volley : Challenge Cup - Monza contro il Belogorie per scrivere la storia : In Finale l'avversaria sarà russa: il Belogorie Belgorod ha praticamente passeggiato sin qui negli scontri con il Penzugyor Budapest, HUN,, l'Omonia Nicosia, CYP,, lo Sport Lisboa e Benfica, POR, e ...