' Solo i giudici possono dirci se a Roma siano giunti al fondo' Intervista a Nicola

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) E lei dice che chi la responsabilità politica del governo non c'entra nulla e non deve render conto di nulla?. È necessario però mettere in moto maggior controlli, questo è necessario, perché, come ...

fradeoro : #morra #m5s leggo solo frasi da politichese. Ridicole risposte su temi e questioni di fondo di importanza 'capital… - rafrom1973 : RT @DelMoroMassimo1: Il coniglio @matteosalvinimi salvato dai 5S di @luigidimaio. Praticamente le vittime hanno salvato il loro carnefice.… - FrancescoDeBen8 : @ferrarailgrasso @AnnalisaChirico Salvemini in questo Paese l’hanno letto solo @robertosaviano e @MassimoBordin? Mi… -