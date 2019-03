Matteo Renzi | mossa kamikaze da Emmanuel Macron | immigrazione | attacca Marco Minniti

Arresto De Vito - Matteo Renzi : “Persone serie sono garantiste sempre - non solo con gli amici” : In un post su Facebook Matteo Renzi critica l'atteggiamento dei Cinque Stelle, che ieri hanno chiesto le dimissioni di Nicola Zingaretti, dopo la notizia dell'indagine a suo carico: "Le persone serie sanno che la giustizia è una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti".Continua a leggere

Maria Elena Boschi e il voto con cui scarica Matteo Renzi : il dramma dell'ex premier : Non solo le parole consegnate ai giornalisti all'arrivo, domenica, all'assemblea nazionale del Pd. A rafforzare i sospetti circa la possibilità che Maria Elena Boschi abbia nei fatti scaricato Matteo Renzi arrivano anche i voti. Si parla dell'elezione di Paolo Gentiloni a presidente del partito: qua

Matteo Renzi - la trappola contro Paolo Gentiloni presidente Pd : si dice che... : Matteo Renzi - si legge su Repubblica - non andrà all'assemblea nazionale del Pd chiamata a ratificare l'elezione di Nicola Zingaretti. Motivi famigliari. Maria Elena Boschi ci sta pensando, Luca Lotti invece ci sarà. Secondo il quotidiano, Matteo Renzi è d'accordo la nomina di Paolo Gentiloni presi

Otto e mezzo - Matteo Renzi da Lilli Gruber. A casa notano una cosa : 'Lì per un solo motivo' - umiliato : Soprattutto, però, a Renzi viene rimproverato un difetto che lo ha reso celebre in questi mesi ai margini della politica. L'essersi trasformato da piazzista politico a piazzista tout-court, con ...

Matteo Renzi - il sondaggio tombale di Nicola Piepoli : cosa pensano gli elettori dei "nuovo" Pd di Zingaretti : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti piace, sicuramente più dell'ultimo Pd di Matteo Renzi. Il sondaggio di Nicola Piepoli per la Stampa conferma le rilevazioni delle ultime settimane ma soprattutto delinea un quadro sconfortante per l'ex premier e segretario, sempre più ai margini del progetto del cent

Matteo Renzi e Marine Le Pen - scontro in diretta : "Io ho preso più voti di Matteo Salvini" : "Signora Le Pen, la prego, studi quanto avviene in Italia prima di parlare". Matteo Renzi appare in collegamento con un celebre talk show francese e si scaglia contro Marine Le Pen, ospite in studio. A fare scattare Renzi è l'accusa mossa dalla Le Pen nei confronti dell'ex presidente del Consiglio d

Matteo Renzi a Londra - tra ritardi - autoironie e frecciate : "Corbyn? Vale meno di un decimo di Blair" : L'intervento per presentare il suo libro "Un'altra strada" doveva durare un'ora, ma Matteo Renzi ha fatto 40 minuti di ritardo e ha quindi dovuto contenere il suo discorso alla Christopher Ingold Building ospite dell'Italian Society dell'Ucl. A raccontarlo è Londra Italia. Il Giornale di Londra.A Londra, parlando di #UnAltraStrada coi giovani italiani. Tutti sconvolti dal caos #Brexit: nessuno sa come finirà. Hanno vinto un ...

Matteo Renzi per rilanciare i comitati civici cala il pezzo da 90 Rosato. Fuoco amico su Nicola ZIngaretti? : "I comitati civici sono uno strumento interessante per chi vuole impegnarsi. Dalla settimana prossima Ettore Rosato affiancherà Ivan (Scalfarotto, ndr) nella parte organizzativa". Queste poche parole contenute nella eNews inviata quest'oggi da Matteo Renzi hanno creato scompiglio tra gli addetti ai lavori. Come interpretare la mossa dell'ex premier? Perché annunciarla proprio oggi?I comitati 'Ritorno al futuro' sono stati sin ...