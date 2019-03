motorinolimits

(Di giovedì 21 marzo 2019)è pronta per il debutto stagionale della Nuova C3 R5 al Rally de Il(22-23 marzo). Per la coppia Luca Rossetti-Eleonora Mori e per il Double Chevron parte la caccia al Campionato Italiano Rally. Un esordio importante per il team italiano, dopo i primi chilometri di test svolti la scorsa settimana, in cui … L'articolo IllaalMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Il Ciocco: Citroën lancia la sfida al Tricolore - MotoriNoLimits : Il Ciocco: Citroën lancia la sfida al Tricolore - beppebuanco96 : RT @rallyssimo: Ecco le impressioni alla vigilia del Ciocco da parte dell'equipaggio Rossetti(Rox)-Mori all'esordio nel CIR con la Citroen… -