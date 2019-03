Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto in due set da Felix Auger-Aliassime nell’ultimo turno di qualificazioni : Paolo Lorenzi non riesce a centrare la qualificazione al tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato superato dal rampante canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6(1) 6-2 nel match decisivo per l’accesso al main draw del torneo che si disputa in Florida. Nel primo set di grandi scossoni non ce ne sono: al servizio il canadese perde sei punti, l’italiano cinque, e non si arriva mai ...

Tennis - l’ATP Masters 1000 Miami al via : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica 2019 ha ormai preso il via e gli appuntamenti da seguire per gli amanti dello sport con la racchetta si succedono a ritmo frenetico. Già da domani è in programma uno dei tornei che regala sempre grandi emozioni, il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. […] L'articolo Tennis, l’ATP Masters 1000 Miami al via: il torneo maschile su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Tennis - Qualificazioni Masters 1000 Miami 2019 : Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego al turno decisivo - eliminati Vanni e Quinzi : Sono stati quattro i giocatori italiani che hanno iniziato la loro avventura nelle Qualificazioni del Masters 1000 di Miami di Tennis. Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego, Luca Vanni e Gianluigi Quinzi sono scesi in campo, in Florida, per accedere al tabellone principale. Lorenzi, testa di serie n.17 del seeding, ha affrontato il belga Ruben Bemelmans, attualmente n.151 del ranking ATP. Un match estremamente combattuto che ha sorriso al senese con lo ...

Tennis - Indian Wells : Federer ko in finale - Thiem vince il suo primo Masters 1000 : Indian Wells - primo trofeo '1000' per Dominic Thiem, per giunta sul cemento. L'austriaco ha rotto il ghiaccio aggiudicandosi il 'BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger Federer dopo due ore di battaglia : Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells va all’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che nell’atto conclusivo sul cemento statunitense supera in rimonta il numero 4, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set parte forte Federer, che trova il break nel secondo game e vola sul 3-0. L’austriaco sistema il servizio, vincendo i ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Dominic Thiem raggiunge Roger Federer in finale battendo in tre set Milos Raonic : Prima finale importante sul cemento della carriera per Dominic Thiem. L’austriaco riesce a centrare l’ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells battendo con il punteggio di 7-6(3) 6-7(3) 6-4 il canadese Milos Raonic, guadagnandosi così un appuntamento per domani (alle ore 23:30 italiane) contro Roger Federer, dal momento che lo svizzero ha approfittato del ritiro senza giocare di Rafael Nadal, che ha impedito lo svolgimento ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic ko semifinale - sconfitti al super tie-break da Melo/Kubot : Si ferma ad un passo dalla finale il cammino di Fabio Fognini e Novak Djokovic nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. La coppia italo-serba è stata sconfitta al super tie-break dal duo composto dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo con il punteggio di 7-6 2-6 10-6. Un torneo comunque molto positivo per Fognini/Djokovic, che potrebbero tornare a giocare insieme anche in altri tornei, magari sul rosso a Montecarlo ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Nadal batte Kachanov ed ora c’è la super sfida con Federer : La seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells metterà di fronte Roger Federer e Rafael Nadal. Lo spagnolo raggiunge dunque lo svizzero, dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov con due tiebreak dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Una partita veramente bellissima, con Nadal che ha saputo sopportare anche un problema al ginocchio destro che ha sicuramente condizionato il maiorchino, specialmente nel secondo set. PRIMO ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Roger Federer conquista la semifinale - sconfitto in due set Hubert Hurkacz : Roger Federer centra la dodicesima semifinale della carriera ad Indian Wells. Nel primo Masters 1000 dell’anno lo svizzero ha sconfitto con un doppio 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, numero 67 del mondo, in un’ora e un quarto di gioco. Adesso in semifinale ci potrebbe essere l’attesissima sfida con Rafael Nadal, con lo spagnolo che scenderà in campo tra poco contro il russo Karen Kachanov. Inizio di partita con con scambi molto ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Raonic mette fine al sogno di Kecmanovic - Thiem sfrutta il ritiro di Monfils : Aspettando di sapere cosa faranno Rafa Nadal e Roger Federer, il Masters 1000 di Indian Wells ha i suoi primi due semifinalisti, che sono Milos Raonic e Dominic Thiem. Il canadese ha sconfitto in due set il serbo Miomir Kecmanovic in due set, mentre l’austriaco non è neanche sceso in campo, sfruttando il ritiro del francese Gael Monfils. Si tratta della quarta semifinale negli ultimi cinque anni per Raonic, che ha messo fine al cammino ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Roger Federer e Rafael Nadal volano ai quarti di finale : Sono andati in scena nella serata e nella notte italiana gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Sul cemento americano si è definito il quadro dei quarti di finale e i grandi attesi non hanno deluso. Missione compiuta, infatti, per lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. L’elvetico (n.4 del mondo) si è imposto contro il britannico Kyle Edmund (n.23 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Djokovic/Fognini colpiscono ancora e volano in semifinale. Vittoria al super tie-break contro Rojer/Tecau : “La strana coppia” colpisce ancora: il n.1 del mondo Novak Djokovic (eliminato a sorpresa in singolare) e il nostro Fabio Fognini conquistano la semifinale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana il duo italo-serbo si esalta e supera l’accoppiata formata dall’olandese Jean-Julien Rojer e dal rumeno Horia Tecau con il punteggio di 7-6 (6) 2-6 10-6 in 1 ora e 38 minuti di ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...