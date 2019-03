huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Non è mai facile pensare a cosa sarebbe stato, quando le cose finiscono bene. Ma non ci vuole molta immaginazione a capire, persino per il più distratto di noi, quello che abbiamo sfiorato oggi su un' autostrada nei dintorni di Milano: il pianto dei ragazzini, le loro urla di paura mentre scappavano, i genitori trafelati, l'eroismo di questa nuovissima generazione che usa il telefono come un secondo cervello per salvarsi. Immagini e parole che resteranno piantate nel ricordo di tutti, iammanettati ostaggio di un autista che avrebbe dovuto proteggerli, la tanica di benzina, l'assalto dei carabinieri a quel fortino chiuso, i soccorsi, e le fiamme finali. E no, non si trattava di Siria, Afghanistan, Nigeria, Yemen. Era la tranquilla fascia urbana lombarda, attraversata ogni giorno da decine di auto con a bordo gente che va al lavoro, e che ogni giorno ci va solo dopo ...

Laviadeicolori : Ha precedenti penali: guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale su minore, l'autista dello scuolabus che a… - Ladygalga1 : RT @GiancarloDeRisi: Un senegalese è stato arrestato dopo aver sequestrato uno scuolabus con 51 studenti e dato fuoco al mezzo. L’uomo, ita… - ES1670 : RT @HuffPostItalia: Scuolabus sequestrato nel Milanese: sfiorata la prima strage terroristica di bambini -