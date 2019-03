Nba | Nowitzki supera Chamberlain | l' ultima impresa dell' uomo venuto dal futuro

Nba – Dirk Nowitzki diventa il 6° miglior marcatore della storia : superato Wilt Chamberlain! : Dirk Nowitzki firma 8 punti nella sfida contro i Pelicans e diventa il 6° miglior marcatore della storia NBA: il tedesco supera Wilt Chamberlain In quella che forse sarà l’ultima stagione della sua carriera, Dirk Nowitzki non smette di stupire. Il tedesco ha messo a segno 8 punti nella gara persa all’overtime dai suoi Mavericks contro i Pelicans, raggiungendo 31.424 punti in carriera. Traguardo che gli ha permesso di superare ...

Nba - risultati della notte : Miami passa a OKC - i Pelicans rovinano la festa di Nowitzki : Oklahoma City Thunder-Miami Heat 107-116 Basta un solo dato per capire dove è stata fatta la differenza tra Thunder e Heat. Punti dalla panchina di OKC: 10; punti dalla panchina di Miami: 67. Guidati ...

Nba - Dirk Nowitzki verso il ritiro : il tweet dei Mavericks lascia presagire l’addio : Dirk Nowitzki potrebbe ritirarsi dal basket giocato a fine stagione, un tweet dei suoi Dallas Mavericks anima la serata dei tifosi dei Mavs Dirk Nowitzki potrebbe ritirarsi a fine stagione. Il lungo tedesco non ha mai rivelato apertamente le proprie intenzioni, ma questa sera è arrivato un tweet ad animare i tifosi di Dallas. I Mavericks infatti hanno postato una foto con dei numeri molto significativi per Dirk: 41, come il numero del ...

Nba – Nowitzki bacchetta i giovani : “pensate più a vincere e meno ai like social” : Dirk Nowitzki bacchetta i giovani: troppa attenzione data ai social e poca al coach, con i like e la popolarità non si vince Dirk Nowitzki ha raggiunto nella notte la 1505ª partita in NBA, diventando il terzo giocatore con più presenze nella storia della lega. Il campione tedesco ha esperienza da vendere ed ha visto diverse generazioni passare dallo spogliatoio dei Mavericks. I giovani di oggi però, non lo convincono: troppo attenti ai ...

Nba – Dirk Nowitzki fa chiarezza : “non ho detto che mi ritiro. Mi piacerebbe giocare con Doncic e Porzingis” : Dirk Nowitzki fa chiarezza sul suo possibile ritiro: la stella dei Mavericks vorrebe giocare almeno una stagione con la coppia Doncic-Porzingis, ma dipenderà dal suo fisico Ovazioni in ogni palazzetto, saluti da parte degli altri giocatori, omaggi commoventi che hanno il sapore di ‘farewell tour’. Dirk Nowitzki viene celebrato così, quasi ogni notte. Il tedesco però non ha mai annunciato ufficialmente il suo ritiro a fine ...

Nba - intervista a Danilo Gallinari : 'Nowitzki una leggenda - che forte Luka Doncic' : Dopo la brutta sconfitta con Denver, gli L.A. Clippers si sono rialzati subito cogliendo un successo fondamentale sui Dallas Mavericks, soprattutto per le contemporanee sconfitte di San Antonio, ...

Nba – Doc Rivers prende il microfono e fa applaudire tutto lo Staples Center : omaggio da brividi per l’ultima di Nowitzki [VIDEO] : Time out a pochi secondi dal termine del quarto quarto, Doc Rivers prende il microfono e chiama la standing ovation: è l’ultima partita di Dirk Nowitzki allo Staples Center Ieri notte allo Staples Center di Los Angels è successo qualcosa di magico. Con pochi secondi sul cronometro e l’esito della partita ormai segnato in favore dei Clippers (112-121), Doc Rivers aveva a disposizione ancora un time out. L’allenatore della ...

Nba – L’umiltà di Nowitzki : “non sono l’europeo più forte di sempre” : Dirk Nowitzki ha spiegato di non considerarsi il giocatore europeo più forte di sempre: il tedesco dà grande merito della sua carriera ad altri suoi predecessori dal vecchio continente Una carriera ventennale passata interamente con la maglia dei Mavericks. Una delle ultime bandiere non solo del basket NBA ma anche dell’intero sport mondiale. Un’istituzione della palla a spicchi arrivata agli sgoccioli della sua strepitosa carriera. Dirk ...

Nba - Wade e Nowitzki protagonisti fino alla fine : l'ultimo All-Star Game è una festa : Amara perché ovviamente è l'ultima volta che posso condividere un momento del genere con un amico come Dwyane: assieme abbiamo condiviso tanto, abbiamo girato tutto America e tutto il mondo giocando ...

Nba - Dirk Nowitzki pone dubbi sul suo futuro : “non ho detto che mi ritiro…” : NBA, Dirk Nowitzki ancora non è certo di volersi ritirare, il cestista tedesco ancora prende tempo in vista dell’estate Dirk Nowitzki si ritirerà a fine stagione? Chissà. Il futuro del cestista tedesco non è ancora del tutto chiaro, dato che quest’ultimo ha posto dei dubbi in merito alla sua decisione di appendere le scarpe al chiodo al termine della stagione: “non ho dato ancora alcun annuncio. Se mi divertirò ancora ...