Sport in tv oggi domenica 17 marzo | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi

Sport in tv oggi (sabato 16 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Un sabato 16 marzo ricchissimo di eventi quello che si prospetta per gli appassionati di Sport. In primis ci saranno i motori con le qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento iridato della F1 nel quale la Ferrari va a caccia della pole position sfidando la Mercedes. Vi sarà anche la superpole e gara-1 del GP di Thailandia del campionato di Superbike: fari puntati sulla Ducati dello spagnolo Alvaro Bautista, grande favorito della ...

Sport in tv oggi (venerdì 15 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, venerdì 15 marzo, sarà un’altra giornata ricca di Sport: mattinata dedicata ai motori con le prove libere di Formula 1 e Superbike, pomeriggio dedicato al ciclismo, con Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, infine serata che vivrà degli Sport di squadra, con pallanuoto e calcio. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, venerdì 15 marzo: 01:00 Tennis, WTA Indian Wells Quarti di finale Venus WILLIAMS (USA) vs Angelique KERBER (GER) ...

Super-G Soldeu - Dominik Paris per la gloria : oggi alle 12 in diretta tv su Rai Sport : Dopo Bormio, Kitzbuehel e Kvitfjell durante la stagione regolare, ieri mattina Dominik Paris ha vinto anche l’ultima discesa maschile della stagione, quella di Soldeu (Andorra) dove sono in corso le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Quattro successi, su otto prove della specialità disputate nel corso dell’annata, non sono però bastati all’azzurro per portarsi a casa la sfera di cristallo di discesa, che per il secondo anno ...

Sport in tv oggi (giovedì 14 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi giovedì 14 marzo ci aspetta una giornata davvero molto ricca di Sport. Ampio spazio agli invernali con la single mixed relay dei Mondiali di biathlon in cui Dorothea Wierer e Lukas Hofer vanno a caccia del podio, Finali della Coppa del Mondo di sci alpino con i superG e Dominik Paris che punta alla Sfera di Cristallo. In campo l’Europa League di calcio con il ritorno degli ottavi di finale, Inter e Napoli vanno a caccia della ...

Sport in tv oggi (mercoledì 13 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, mercoledì 13 marzo, sarà un’altra giornata ricca di Sport: mattinata dedicata allo sci alpino con le discese libere delle finali di Soldeu, pomeriggio dedicato al ciclismo, con Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, infine serata che vivrà degli Sport di squadra, con le coppe europee di calcio, volley e basket. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, mercoledì 13 marzo: 06.00 Beach Volley World Tour Doha 06.00 Boxe, Europei Under ...

Sport in tv oggi (martedì 12 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi martedì 12 marzo è una giornata molto ricca per gli amanti dello Sport, sono in programma tantissimi eventi che ci accompagneranno dalla mattina alla sera. Riflettori puntati in particolar molto sul ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, la Juventus cerca la rimonta contro l’Atletico Madrid di fronte al proprio pubblico. Proseguono i Mondiali di biathlon, l’italia si affida a Dorothea Wierer e Lisa ...

Sport in tv oggi (domenica 10 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, domenica 10 marzo, sarà un’altra giornata ricca di Sport: mattinata dedicata alle Universiadi in Russia, ai Mondiali di short track ed alla Coppa del Mondo di sci alpino. Primo pomeriggio dedicato alla finale della Coppa Italia di pallanuoto, poi fari puntati sugli inseguimenti dei Mondiali di biathlon. Serata dedicata Come sempre agli Sport di squadra. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 10 marzo: 01.00 BEACH VOLLEY ...

Sport Invernali oggi (domenica 10 marzo) - programma - orari e tv. Il calendario e tutti gli eventi : oggi domenica 10 marzo andranno in scena diversi eventi di Sport Invernali, si chiude un fine settimana molto inteso che ci porta verso la conclusione della stagione. Proseguono i Mondiali di biathlon con le due prove a inseguimento, l’Italia punta a un risultato importante con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista solo con lo slalom maschile, Marcel Hirscher dovrebbe vincere matematicamente la ...

Tagli al traSporto pubblico : servizi a rischio oggi in edicola : Nella pagine di economia spazio alla difficile situazione dei lavoratori delle ex industrie Pasotti alle prese con usura, silenzi e piani di rilancio. Per lo sport l'elenco completo delle donne che ...

Sport in tv oggi (sabato 9 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi sabato 9 marzo è una giornata molto ricca di Sport con una sfilza di eventi tutti da seguire appassionatamente. Inizia il Mondiale MotoGP con le qualifiche del GP del Qatar, l’Italia di rugby sfida l’Inghilterra a Twickenham nel Sei Nazioni, proseguono i Mondiali di biathlon e di short track senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di sci alpino e sci di fondo, tantissime partite degli Sport di squadra in Italia e negli altri ...

Sport Invernali oggi (sabato 9 marzo) - programma - orari e tv. Il calendario e tutti gli eventi : oggi sabato 9 marzo si preannuncia una giornata particolarmente ricca per gli Sport Invernali con tantissima carne al fuoco, ne vedremo davvero delle belle tra neve e ghiaccio in uno degli ultimi weekend della stagione. Sci alpino grande protagonista con lo slalom femminile di Splindleruv Mlyn dove Mikaela Shiffrin vorrà tornare al successo e con il gigante maschile di Kranjska Gora dove Marcel Hirscher punterà a vincere matematicamente la Coppa ...

Oggi sciopero generale nazionale : stop a scuola - sanità e traSporti pubblici : L'obiettivo della mobilitazione è quello di rivendicare più diritti e più uguaglianza per le donne. Previste ripercussioni nei servizi

Sport in tv oggi (venerdì 8 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, venerdì 8 marzo, sarà un’altra giornata ricca di Sport: mattinata dedicata alle Universiadi in Russia, ai Mondiali di short track ed alla Coppa del Mondo di sci alpino. Primo pomeriggio dedicato alla Final Eight di pallanuoto, poi fari puntati sulla sprint femminile dei Mondiali di biathlon. C’è Milano nell’Eurolega di basket poi gran chiusura in serata con Juventus-Udinese della Serie A di calcio. Di seguito tutti gli ...

Diretta Eintracht-Inter - la partita di oggi visibile in tv e streaming su SkyGo e SkySport : oggi giovedì 7 marzo va in scena Eintracht-Inter, una partita valida per l'andata degli ottavi di Europa League. I nerazzurri proveranno a segnare più reti possibili in trasferta, per garantirsi così maggiori probabilità di passare il turno e accedere ai quarti di finale. Questo è un periodo delicato per il team milanese a causa della ben nota faccenda riguardante Mauro Icardi. La partita inizierà alle ore 18:55 e sarà Diretta dall'arbitro ...