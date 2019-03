Video e testo di Ho bisogno di credere di Fabrizio Moro | tra le strade di Berlino per una

Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande - presentato agli iHeartRadio Awards 2019 con quartetto d’archi (Video e testo) : Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande, o così lascia intendere l'esibizione della popstar agli iHeartRadio Awards 2019 di Los Angeles, in scena al Microsoft Theater il 14 marzo. Premiata come artista dell'anno, la Grande non ha potuto ritirare personalmente il premio assegnatole dalla celebre emittente perché impegnata a preparare il debutto del suo Sweetener Tour 2019 che partirà il 19 marzo. Così il presentatore Pharrell Williams, che è ...

Sting e Shaggy con Just One Lifetime per i 120 anni di Fiat : il testo del singolo e il Video dello spot per la nuova 500 : Sting e Shaggy con Just One Lifetime sono i protagonisti della campagna Fiat che festeggia i 120 anni della casa automobilistica italiana. Sono i due artisti i testimonial della campagna pubblicitaria già in rotazione televisiva dal 6 marzo e dal 15 marzo sarà in rotazione radiofonica anche il brano che la accompagna, Just One Lifetime. Sting e Shaggy appaiono all'interno degli spot ideati per presentare le vetture della famiglia 500 “120°” ...

Video e testo di Certe donne brillano di Ligabue - nuovo singolo nel giorno dell’arrivo di Start : Certe donne brillano di Ligabue è il nuovo singolo da Start. Il brano arriva nel giorno del rilascio dell'album con il quale Ligabue ha dato un seguito naturale a Made in Italy, che aveva spedito sul mercato alla fine del 2016. Il singolo è già accompagnato da un Video ufficiale del quale si è vista un'anteprima già nei giorni scorsi con lo spot Vodafone del quale è diventato colonna sonora. Certe donne brillano è anche il secondo singolo da ...

La morte della mamma in Two of us di Louis Tomlinson : testo e Video del singolo ispirato da Liam Gallagher : Two of us di Louis Tomlinson è dedicato alla scomparsa della mamma del cantante, morta nel 2016 all'età di 43 anni. Johannah Deakin ha perso la sua lotta contro la leucemia e ha lasciato un grande vuoto nella vita di suo figlio Louis Tomlinson che ne parla per la prima volta in un singolo attraverso le parole di Two of us. Disponibile da oggi in tutto il mondo, Two of us è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, in radio e in digital download da ...

Video e testo di Correre di Anastasio - fuori il cortometraggio dopo il monologo di Claudio Bisio a Sanremo 2019 : Correre di Anastasio ha un suo cortometraggio. Il brano legato al monologo di Claudio Bisio recitato all'ultimo Festival di Sanremo è ora arricchito con alcune immagini che rafforzano il significato del testo legato al disagio e alla precarietà giovanile, passando anche per il complicato rapporto con i genitori. Il protagonista del cortometraggio è Massimo Olcese che interpreta il ruolo di un adulto che prende il posto di un giovane, a ...

Video - testo e traduzione della cover di Take On Me dei Weezer - l’omaggio agli A-ha e a Stranger Things : Eravamo abituati a sentirli sfondare i timpani con Hash Pipe, Pork & Beans e Buddy Holly, ma la versione di Take On Me dei Weezer ha sorpreso tutti: la cover del popolare brano degli A-ha è fedele all'originale e ripropone lo stesso sound ricercato, senza variazioni né personalizzazioni. Dal suono, poi, l'omaggio si traduce per immagini, perché il Video animato del brano della band scandinava datato 1985 viene riproposto nello stesso stile, ...

Video - testo e traduzione di Baby Please Don’t Stop di Emma Bunton - un brano soul che anticipa il nuovo album : L'ex Spice Girls sta per ritornare in tutti i negozi con un nuovo album, e la prèmiere è data da un nuovo brano: Baby Please Don't Stop di Emma Bunton è una canzone soul a tinte rètro accompagnata da un Video divertente. Il testo racconta il crescendo di una passione che lei sente per il suo lui: «Sto andando fuori di testa, ho bisogno di sentire il tuo amore e non sarà mai abbastanza, dunque, tesoro, ti prego di non fermarti». La canzone ha un ...

Bevanda di Young Signorino è la celebrazione della coerenza del nulla (testo e Video) : Ciò che resta dopo l'ascolto e la visione del video di Bevanda di Young Signorino non è il solito sgomento per l'autotune oltremodo abusato nella trap - anche se quando si parla di Paolo Caputo si resta comunque distanti dal mondo di Sfera Ebbasta e Ghali - ma la quintessenza del nulla. Lo stesso interprete dell'ermetica Mmh ha ha ha ne è consapevole e le sue nuove pubblicazioni rasentano il cabaret musicale con digressioni non-sense una totale ...

Video e testo Amo Soltanto Te - il nuovo singolo di Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran con la collaborazione di Tiziano Ferro : Amo Soltanto Te è il nuovo singolo di Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran, estratto dall'album Sì. Alla canzone ha collaborato anche Tiziano Ferro ma solo alla fase di scrittura. L'artista di Latina non appare, infatti, come voce. “Ho realizzato un sogno”, scriveva Tiziano Ferro sui social nel momento del rilascio del disco Sì, di Andrea Bocelli. “Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata ...

Fateme cantà è Ultimo in tutta la sua autenticità - un urlo liberatorio nel sofferto post Sanremo : testo e Video (con Venditti!) : Fateme cantà è Ultimo, al 100%. Una canzone in dialetto romanesco, il nuovo singolo estratto dall'album Colpa delle Favole, ma anche molto di più. Fateme cantà è Ultimo, attraverso particolari e sensazioni della sua vita, la sua vita dopo il successo improvviso. Ultimo è letteralmente esploso nel giro di poche settimane, come se il suo talento avesse avuto bisogno solo del palco giusto per raggiungere centinaia di migliaia di persone pronte a ...

Testo e Video Non è amore di Carmen Ferreri - un urlo di dolore contro il femminicidio sulla strage di Cisterna di Latina : Non è amore di Carmen Ferreri è un urlo control il femminicidio, scritto da un giovane di 20 anni, Manuel Finotti. Il nuovo singolo di Carmen Ferreri anticipa l'album in uscita l'8 marzo dal titolo Più forti del ricordo, primo disco ufficiale di Carmen dopo l'ep d'esordio che ha fatto seguito alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. Non è amore di Carmen Ferreri è un grido contro il femminicidio, scritto da Manuel ...

Testo e Video di Casa di Giordana Angi - il brano inedito ad Amici di Maria De Filippi : Si intitola Casa l'inedito di Giordana Angi ad Amici di Maria De Filippi. Con l'avvio della nuova edizione del talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi, al via anche le nuove gare inediti tra i concorrenti. Di settimana in settimana, ad Amici 18 vengono rilasciati nuovi brani eseguiti dai cantanti della nuova edizione, singoli a tutti gli effetti dotati di videoclip ufficiale e disponibili in digital download, in streaming e in ...

Noemi canta Domani è un altro giorno - colonna sonora del lungometraggio di Giallini e Mastandrea (Video e testo) : Noemi canta Domani è un altro giorno e sbarca al cinema per il lungometraggio di Marco Giallini e Valerio Mastandrea che sarà al cinema a partire dal 28 febbraio prossimo come annunciato dall'artista sui suoi canali social ufficiali. Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni esce nel 1971 per pubblicazione della Ariston, con testo di Giorgio Calabrese e Jerry Chesnut. Si tratta di una cover di The wonders you perform di Tammy Wynette, poi ...

Video - testo e traduzione di Preach di John Legend - un grido di dolore per invocare la pace : Tutto ciò che dobbiamo fare quando ascoltiamo Preach di John Legend è chiudere gli occhi e sentire cosa ha da dirci. Qualora non dovessimo riuscire a tenere gli occhi chiusi, allora potremmo guardare il Video ufficiale e stare zitti, almeno una volta. Tutti quanti in silenzio per lasciar parlare lui. Quando la fede si fa messaggera di pace e quando la pace viene gridata per ricordare a tutti che è l'unica alternativa all'odio e all'intolleranza, ...