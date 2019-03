NBA | risultati della notte | Indiana rimonta OKC | Irving in tripla doppia

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

Risultati NBA : Thunder e Lakers sconfitti - continua il cammino di Denver e Boston : Risultati NBA, Lakers sconfitti da Toronto con i Raptors trascinati ancora una volta dal solito Leonard: cadono anche i Thunder Sei gare della regular season NBA si sono disputate nella notte. I Lakers sono caduti ancora una volta salutando definitivamente i playoff. LeBron e soci non hanno avuto chance contro Toronto, squadra decisamente più solida rispetto a quella gialloviola: 111-98 con 25 di Leonard e 29 dello steso James. Vittoria di ...

NBA - risultati del 14 marzo : i Warriors vincono di due punti a Houston : Il big match della notte Nba è stato una prova generale dei Playoff della Western Conference: a Houston si affrontavano i Rockets e i Warriors, rispettivamente terzi e primi nella classifica a ovest. I campioni in carica, senza Kevin Durant, hanno trovato in Klay Thompson la sicurezza necessaria a portare a casa il match: 30 punti con il 50% al tiro, mentre DeMarcus Cousins sotto canestro vince il confronto diretto contro Clint Capela e Kenneth ...

NBA - risultati della notte : Westbrook ritrova la tripla doppia - Detroit crolla a Miami : Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets 108-96 Quando si parla di Russell Westbrook, ormai, non fa più notizia quando fa tripla doppia, ma quando non ci riesce. E nelle ultime sei partite consecutive non ...

Risultati NBA – Che Warriors contro Houston! Hawks - Wizards e Thunder portano a casa la vittoria : Thompson, Cousins e Curry battono i Rockets: ko anche per Nets, Suns e Pistons Sono stati sei i match andati in scena nella notte sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Tra questi da segnalare tra tutti la sfida tra Rockets e Golden State. Dopo ben nove vittorie consecutive, Houston capitola di fronte ai Warriors, che privati di Kevin Duran, mettono in mostra i muscoli grazie ai canestri di Klay Thompson (30 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Risultati NBA – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

NBA - risultati : Rockets da corsa : 9ª di fila. Toronto - k.o. con rissa : I Rockets non si fermano più: nona vittoria consecutiva, questa volta arrivata ai danni dei malcapitati Hornets, maltrattati dalla prova collettiva della squadra di D'Antoni, al solito guidata dai 28 ...

NBA - risultati della notte : Houston fa nove vittorie in fila - OKC 4 su 4 contro Utah : Houston Rockets-Charlotte Hornets 118-106 È durata giusto il tempo di una partita la pausa di James Harden, che contro Dallas aveva visto interrompersi la sua striscia di 43 partite in fila come ...

Risultati NBA – Gallinari ancora trascinatore con Williams - Walker non basta agli Hornets : Gallinari ancora una volta tra i protagonisti, i 40 di Walker non bastano ai Charlotte Hornets: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Spettacolo infinito nella notte italiana con le partite di NBA. Il basket oltreoceano non si smentisce mai e regala emozioni mozzafiato. Splendida vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors per 126-101. I padroni di casa sono stati trascinati da un ottimo Sexton, a referto con 28 punti. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...