Gabry Ponte | grave lutto per il disc jockey | è morto il padre

Intervista – Gabry Ponte : «É giusto cercare di tutelare la musica “made in Italy” ma le radio devono essere libere» : Gabry Ponte è uno dei dj italiani e producer tra i più conosciuti e suonati al mondo, simbolo di più di una generazione che ha ballato le sue hit, da dieci milioni di dischi, in giro per i club più famosi. La sua luminosa carriera parte alla fine degli anni novanta, nella prestigiosa scuderia torinese della BlissCo, fucina di talenti, da cui nasce lo storico gruppo eurodance degli Eiffel65, con cui Gabry ha ottenuto con i suoi colleghi Jeffrey ...