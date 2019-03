Niccolò Bettarini | il figlio di Simona Ventura si sfoga | “La giustizia italiana non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019), ildie Stefano, si èto su Instagram commentando la notizia della scarcerazione di uno dei suoi aggressori: “Lanon esiste, è uno schifo”, dice nelle sue Storie. Il gip di Milano Guido Salvini, con un’ordinanza, ha deciso infatti di scarcerare Davide Caddeo, condannato a 9 anni di carcere per averlo accoltellato il 1 luglio scorso fuori da una discoteca di Milano, stabilendo per lui gli arresti domiciliari a causa dei suoi problemi con la droga. “Complimenti, bravi a tutti – ha incalzatojr -. Io mi ero ripromesso di non riparlare di questa cosa perché, obiettivamente non mi fa piacere. Non lo faccio per pubblicità o per apparire, str***te e perché non me ne frega nulla”.“Faccio questa storia perché sono inc****to e a quanto pare fare le storie su Instagram ...

