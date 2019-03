I Love You | il nuovo singolo di Ghali presentato al carcere di San Vittore

Myles Kennedy : "Queste sono le canzoni della mia vita...al mio funerale suonate "All You Need is Love" dei Beatles" : Il frontman degli Alter Bridge e voce degli spettacoli solisti del chitarrista dei Guns N' Roses Slash, ovvero Myles Kennedy ha svelato al rock magazine Kerrang i titoli di alcune canzoni importanti della sua vita. La prima canzone che ricorda ...

Ghali ha annunciato l'uscita del nuovo singolo "I Love You" : In arrivo il 15 marzo

Wind Loves You : 50 GB e chiamate illimitate a 10€ : Wind Smart Online Edition è l’offerta che l’operatore arancione ha pensato di dedicare alla festa degli innamorati aumentando il contenuto di Giga e il costo rispetto all’offerta standard. L’iniziativa, definita Wind Loves You, prevede l’acquisto esclusivo online della tariffa in promozione a costo zero. Ma solo se la SIM rimane (Continua a leggere)L'articolo Wind Loves You: 50 GB e chiamate illimitate a 10€ è stato ...

The Chainsmokers e 5 Seconds of Summer insieme nella nuova canzone "Who Do You Love"

Un momento musicale magico per Giorgia a Sanremo da Come Saprei con Claudio Baglioni a I Will Always Love You (video) : Giorgia torna a Sanremo in occasione del 25° anniversario da E Poi ma non è questo il brano che canta in duetto con Claudio Baglioni. Giorgia infatti approda al Festival di Sanremo 2019 dopo il successo del suo primo album di cover, Pop Heart, che ha conquistato le classifiche di vendita. Dal disco/omaggio alle canzoni ed ai cantanti preferiti di Giorgia, brani ed artisti che hanno influenzato la sua vita artistica, Giorgia sceglie tre ...

Diego Luna da Narcos Messico a transessuale nel film Berlin - I Love You - anche stavolta oggetto di pesanti critiche : Diego Luna da Narcos Messico a transessuale nel nuovo film Berlin, I Love You: il passaggio da protagonista della saga del narcotraffico di Netflix alla pellicola romantica non è stato indolore per l'attore messicano, criticato per aver interpretato una donna transgender nel nuovo film dal cast all star in uscita negli Stati Uniti l'8 febbraio. Berlin, I Love You è il quarto film della serie cinematografica antologica Cities of Love e fa ...

Nella seconda stagione di You di Netflix arriva Love Quinn - anticipazioni sulla nuova ossessione di Joe “molto diversa da Beck” : Per il protagonista Joe Goldberg arriva una nuova presenza femminile a cui rivolgere le sue ossessive attenzioni: la nuova protagonista della seconda stagione di You di Netflix è Victoria Pedretti, che esordirà Nella serie drammatica rivelazione di fine 2018 con il ruolo di Love Quinn. L'attrice, che il pubblico di Netflix conosce già per aver interpretato a serie horror The Haunting of Hill House, è il nuovo personaggio femminile principale ...

BTS World Tour : Love Yourself in Seoul negli UCI Cinemas - tutte le sale della proiezione del 26 gennaio : Sarà al cinema in Italia sabato 26 gennaio il film-concerto BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, che riunirà le fan italiane dei BTS nelle sale cinematografiche degli UCI Cinemas in tutta la penisola. Per un solo giorno, quello di sabato 26 gennaio, le fan italiane del gruppo Kpop più seguito del momento potranno rivivere sul grande schermo le emozioni del concerto della band a Seoul, in attesa degli ipotetici concerti in Italia che al

