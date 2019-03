Gli sfondi speciali per i Samsung Galaxy S10 hanno ora una sezione nel Galaxy Store

Ecco Gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza : Il foro nel display dei Samsung Galaxy S10 è una caratteristica che può essere sfruttata per rendere l'aspetto complessivo del device più accattivante L'articolo Ecco gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza proviene da TuttoAndroid.

I miGliori sfondi per il tuo desktop Windows 10 : Windows 10 è da qualche mese il sistema operativo desktop più diffuso al mondo, sorpassando di fatto la supremazia durata anni del fratello minore Windows 7. Ma come potete rendere il vostro computer Windows 10 più unico e personalizzato possibile? Ecco una lista dei migliori sfondi desktop gratis per il vostro PC. Per ognuno di essi è presente il link per il download diretto! Purple Black (2150×1200) 2. Material Yellow (2150×1200) ...

Gli sfondi animati di Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus sono disponibili al download : Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus sono stati da poco presentati ufficialmente ed ora i loro sfondi animati sono già pronti per essere scaricati. L'articolo Gli sfondi animati di Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi ufficiali di Xiaomi Mi 9 sono disponibili al download : Il team di XDA ha anticipato Xiaomi estraendo il firmware di Mi 9 per ottenere i suoi sfondi stock, che il produttore cinese è solito rilasciare sui loro forum. In totale sono presenti 18 wallpaper, ciascuno con una risoluzione di 1080 × 2340 pixel. Gli sfondi sono progettati nativamente per il display di Xiaomi Mi 9 che è Full HD+ con formato 19.5:9. L'articolo Gli sfondi ufficiali di Xiaomi Mi 9 sono disponibili al download proviene da ...

PaperSplash è un’app senza fronzoli per applicare Gli sfondi di Unsplash : PaperSplash è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con le immagini di Unsplash attraverso un'interfaccia dal design minimale e senza fronzoli. L'app è organizzata su tre schede che propongono i nuovi wallpaper, quelli in primo piano e quelli del giorno, mentre la sezione "Wallpaper of the Day" offre un nuovo sfondo ogni giorno. L'articolo PaperSplash è un’app senza fronzoli per applicare gli sfondi di ...

Arrivano Gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy S10 con massima risoluzione : link al download : Ci sono alcune dritte molto interessanti che in queste ore possiamo prendere in considerazione, dopo la presentazione ufficiale del tanto atteso Samsung Galaxy S10. Per gli utenti che si ritrovano con un device Android, infatti, c'è già la possibilità di procedere con il download degli sfondi nel loro formato ufficiale. Insomma, non si tratta di immagini rubate dalla Rete, ma di un contributo che potrebbe fare la differenza per coloro che sono ...

Ecco Gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy S10 (download) : Se volete un "assaggio" dei nuovi Samsung Galaxy S10, avete la possibilità di scaricare i sei sfondi ufficiali che saranno pre-caricati nella loro ROM L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy S10 (download) proviene da TuttoAndroid.

Telegram Desktop si aggiorna : arriva l’effetto sfocatura per Gli sfondi : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.5.12 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Applica gli effetti di sfocatura agli sfondi. Usa gli sfondi che imposti su Telegram Desktop nelle altre app Telegram. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Telegram Desktop (Gratis, Windows Store) ?

Samsung Galaxy M10 / M20 guarda e scarica Gli sfondi ufficiali : Samsung Galaxy M10 e Samsung Galaxy M20 Ecco in anteprima i nuovi sfondi da scaricare e installare sul tuo telefono Android o iOS iPhone

Ecco Gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy M10 e Galaxy M20 (download) : Dopo la pubblicazione in Rete dei firmware dei Samsung Galaxy M10 e Galaxy M20, Ecco anche quelli che dovrebbero essere gli sfondi ufficiali L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy M10 e Galaxy M20 (download) proviene da TuttoAndroid.