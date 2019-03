Congresso mondiale famiglie | Palazzo Chigi chiede “supplemento di verifica” sul

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Gli uffici del segretariato generale dihanno chiesto un supplemento di verifica al dipartimento dell’Editoria e al dipartimento per la Famiglia sulla concessione del patrocinio aldelleche si terrà a Verona il 29 marzo. Evento da cui il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha preso le distanze parlando di “destra degli sfigati” mentre l’omologo leghista Matteo Salvini proprio oggi ha annunciato che sarà presente.In particolare gli uffici dihanno chiesto di verificare se persiste il fine non lucrativo della manifestazione, che è tra le condizioni necessarie per il patrocinio concesso “autonomamente”, si sottolinea, dagli uffici del ministro senza portafoglio Lorenzo Fontana. Ma la “internazionale conservatrice”, quest’anno in scena a Verona, prevede la vendita di ticket e non solo. Data la portata ...

